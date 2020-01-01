كلوب: مورينيو أذهلني، وتوتنهام لا يتوقف على كين وسون فقط

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يشيد بنظيره جوزيه مورينيو وبما قدمه مع توتنهام حتى الآن.

أشاد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بالأداء الذي يقدمه توتنهام في الوقت الحالي بالدوري الإنجليزي تحت قيادة جوزيه مورينيو.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، وأكد خلاله أن خطورة توتنهام تتجاوز هاري كين وسون.

وقال كلوب: "لا أملك سوى أفضل الذكريات مع جيرار أولييه، لقد كان شخصًا عظيمًا ومدرب رائع، تحدثنا كثيرًا، كل الدعوات لأسرته".

المزيد من الفرق

وأضاف عن إصابة ماتيب: "لقد لعبنا منذ يومين فقط، ولديه مشكلة في الظهر، دعونا نرى ما الذي سيحدث في التدريب التالي وبعد ذلك سنحدد".

وأردف: "لا أملك في الوقت الحالي القدرة على استخدام الخمس تغييرات، لكن الأمر لا يتعلق بليفربول فقط، أتمنى أن تعود الخمس تغييرات من أجل اللاعبين".

وأكمل: "مورينيو أظهر قدرة كبيرة ومذهلة على قيادة توتنهام، ما قام به رائع، وطريقة لعبه جيدة للغاية، وحول الفريق لماكينة انتصارات ويقدم مستويات مذهلة".

زيدان التقليدي وكلوب جديد، من يتعامل مع الإصابات بشكل أفضل؟

وأردف عن سون وكين: "حتى لو نجحنا في إنهاء الخطورة الخاصة بهم فتوتنهام لديه الكثير من العناصر المميزة التي تستطيع تشكيل خطورة في كل أنحاء الملعب".

جدير بالذكر أن توتنهام يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي بالشراكة مع ليفربول وبفارق الأهداف للفريق اللندني بواقع 25 نقطة لكل فريق.