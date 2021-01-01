كلوب: محبط ولا أجد شيئًا أبتسم من أجله

ماذا قال يورجن كلوب عقب الخسارة أمام برايتون؟

قال يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول إنه يشعر بالإحباط عقب الهزيمة أمام برايتون مؤكدًا أنه لا يجد شيئًا يبتسم من أجله في ذلك اليوم.

وخسر ليفربول من جديد على ملعبه أنفيلد أمام ضيفه برايتون بهدف مقابل لا شيء ليواصل سلسلة النتائج السلبية على ملعبه ويتكبد خسارة جديدة تجعله يعاني على مستوى جدول الترتيب.

وبذلك استمرت سلسلة اللا فوز للريدز على ملعب أنفيلد للمباراة الرابعة على التوالي بعد سلسلة طويلة من اللا هزيمة سبقتها على الملعب ذاته لتنقلب الآية على حامل اللقب.

وعقب المباراة، قال كلوب إن ليفربول عانى من ضغط كبير في الأيام الأخيرة كما كان أسبوع صعب حقًا من خلال خوض مباراتين في غاية الصعوبة خارج الديار أمام توتنهام ووست هام.

وأضاف: "في هذه الليلة لم تكن الأمور على ما يرام، بدا أننا لم نكن نشيطين بما فيه الكفاية وعانينا من التراخي، لم نكن في أفضل أحوالنا سواء كان ذلك عقليًا أو جسديًا"

وتابع: " في كثير من اللحظات حيث قمنا بإعطاء الكرة للاعبي الخصم بكل سهولة وهذا لا يمكن أن يحدث في يوم تريد فيه الفوز والحصول على نقاط المباراة والاستمرار في المنافسة"

وأردف: "في لحظات بدا الأولاد متعبين ذهنيًا، في كثير من اللحظات كنت أعلم أنه يمكنهم تمرير الكرة من هذا اللاعب إلى ذاك لم يحدث، جعلنا الأمر سهلاً على برايتون ولكن لقد قاموا أيضًا بعمل جيد حقًا"

وأكد: "لقد استحق برايتون الفوز في مباراة اليوم، ولا شك في ذلك بالنسبة لي من الأهمية العثور على تفسير لسبب خسارتنا هذه المباراة وفهم ما حدث هنا الليلة، لم نكن مقنعين"

واستمر في تصريحاته قائلًا: "لا يوجد شيء جيد يمكن قوله بشأن هذا الأمر، لقد انتهى الأمر وخسرنا نقاط المباراة، مهما كانت الهزيمة قاسية علينا المحاولة والعودة من جديد إلى النتائج الإيجابية"

وأكمل: "يجب أن نجري المزيد من التغييرات ومن ثم إذا استمر الوضع على ما هو عليه ورأينا أنه ليس لدينا تقدم لذا فهذه مشكلة، كان هذا الأسبوع صعبًا، لكن لا يمكننا تغيير أي شيء الآن، علينا العمل من أجل القادم".

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الجدير بالذكر أن ليفربول واصل معاناته على مستوى تسجيل الأهداف ففي أنفيلد مؤخرًا، لتنتهي المباراة على وقع خسارة جديدة لليفربول تجعل وضعهم أكثر صعوبة على مستوى المنافسة على لقب البريميرليج.