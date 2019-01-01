كلوب: مانشستر سيتي كان محظوظًا والأداء أهم بالنسبة لنا

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يعرب عن سعادته بأداء فريقه خلال مباراة اليوم أمام مانشستر سيتي في الدرع الخيرية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن سعادته بما قدمه فريقه في مواجهة مانشستر سيتي في لقاء الدرع الخيرية اليوم الأحد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب وأكد خلالها أن فريقه كان قريبًا من تحقيق الفوز وأن الخصم تمتع ببعض الحظ الجيد.

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وقال كلوب: "لقد قدمنا مباراة جيدة حقًا، وأداء قوي للغاية خلال الشوط الثاني، وكلا الفريقين خاضا نفس الظروف في فترة التحضير تقريبًا، لقد تحدثت مع دي بروينه عقب اللقاء، وكلانا لا يعرف أين يقف فريقه بعد".

وأضاف: "لقد استحققنا على الأقل أن نسجل هدف التعادل، كان يمكن أن نحقق الفوز لو تصدي واحد فقط لم يحدث، لكن لا يمكننا أن نشعر بالإحباط مما حدث، الأداء كان الأهم بالنسبة لنا من الفوز، الجميع يعرف أننا لا نزال هنا وأننا نلعب كرة قدم جيدة".

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واختتم: "كان يمكننا أن نظهر بشكل أفضل خلال الشوط الأول من المباراة، وكانت لدينا الفرص، وفي الشوط الثاني غيرنا بعض الأمور وأردنا أن نفوز لكن في النهاية مانشستر سيتي كان محظوظًا بعض الشيء، مبروك لهم الفوز واللقب".

جدير بالذكر أن الوقت الأصلي في المباراة كان قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وحسمت ركلات الترجيح الفوز لمانشستر سيتي.