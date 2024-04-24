تعويض 10 ملايين يورو.. ليفربول يبدأ مفاوضات رسمية لتخليص خليفة كلوب!

ناديه سيوافق بشرط واحد

بدأ ليفربول مفاوضات التعاقد مع المدرب الهولندي آرني سلوت، من أجل قيادة الفريق في الموسم المقبل، خلفًا للألماني يورجن كلوب، الذي أعلن رحيله بنهاية الموسم الجاري.

ويتولى سلوت القيادة الفنية لفينورد الهولندي منذ 2021، وتوّج مع الفريق بلقبين (الدوري الهولندي وكأس هولندا).

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن إدارة الريدز استقرت على اسم "سلوت" كمرشح رئيسي لخلافة كلوب، مشيرة إلى أنها "بدأت المفاوضات مع فريقه، أملا في التوصل إلى اتفاق".

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وأوضحت أن "فينورد سيوافق على رحيل سلوت، حال وافق ليفربول على دفع 10 ملايين يورو، كتعويض للنادي الهولندي".

ويكثف ليفربول من خطواته في الفترة الأخيرة، مع اقتراب الموسم من نهايته، وابتعاد أسماء مرشحة، على رأسها تشابي ألونسو، الذي قرر مواصلة رحلته مع باير ليفركوزن.