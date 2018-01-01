بماذا وعد كلوب جماهير ليفربول في 2019؟

رسالة عاطفية من المدرب الألماني لجماهير الريدز بمناسبة أعياد الميلاد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وعد يورجن كلوب جماهير ليفربول بأنه والطاقم الفني واللاعبون سيبذلون قصارى جهدهم لجعل 2019 عامًا مميزًا لهم.

وحظي ليفربول بمسيرة ممتازة عام 2018، إذ وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا ويتصدر حاليًا جدول ترتيب البريميرليج بفارق 4 نقاط عن مطارده الأقرب "مانشستر سيتي"، وقد أبدى المدرب الألماني سعادته ورضاه عن العام الماضي.

إذ قال في رسالة عاطفية وجهها لجماهير ملعب آنفيلد بمناسبة الأعياد "هذا هو عيد الكريسماس الرابع لي في هذا النادي المذهل، وبالنظر لأنني لست من النوع الذي ينظر للخلف، أعتقد أنه من العادل تمامًا أن نقول أننا حظينا بمسيرة رائعة عام 2018 مع بعض القفزات الحقيقية واثنتين من خيبات الأمل".

"هذا ما يمنحنا الثقة والإيمان أن المزيد قادم من أولئك الأولاد في 2019، هناك المزيد قادم في تلك المغامرة التي نشترك بها جميعًا. نستطيع وعلينا أن نفخر بما فعله الفريق حتى الآن هذا الموسم، لكن تلك مجرد البداية ومازال الطريق طويلًا، سواء هذا الموسم أو ما تستطيع تلك المجموعة من اللاعبين إنجازه".

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أضاف "أفضل شيء في أولئك الأولاد وهو ما ساعدنا على بدء الموسم بطريقة جيدة هو أنهم لا يستمعون إلى الضوضاء، وأنهم يبذلون قصارى جهدهم يوميًا في التدريبات والمباريات. نحن ندرك أن البعض قد يصف حديثنا بأننا نتعامل مع المباريات واحدة بواحدة بأنه كلام كرة القدم، لكن هذا بالفعل أسلوب عملنا. تلك هي فلسفتنا التي قادتنا لما نحن فيه حاليًا".

أتم "لا نستطيع أن نعدكم بشيء في عام 2019 إلا أننا، اللاعبون والطاقم الفني والناس العاملة في النادي وأنا، سنبذل قصارى جهدنا لجعله عامًا خاصًا لكم".