"المزحة الأكبر في التاريخ" .. كلوب يسخر من تعثر سيتي ضد أستون فيلا!

سيتي يبتعد في سباق اللقب

تحدث مدرب ليفربول يورجن كلوب عقب الانتصار على شيفيلد يونايتد وتعثر ملاحقه مانشستر سيتي لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الأربعاء.

سيتي تعثر مجدداً وخسر هذه المرة ضد أستون فيلا بهدف نظيف، بينما انتصر ليفربول خارج أرضه على شيفيلد بهدفين نظيفين عبر فيرجيل فان دايك ودومينيك سوبوسلاي.

وعلق كلوب مع "سكاي" على فرضية خروج سيتي من سباق الدوري قائلاً: "إذا استبعد أي شخص سيتي من سباق اللقب ستكون المزحة الأكبر في التاريخ على الإطلاق".

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وأتبع: "آرسنال حاضر وفاز مثلنا، وأستون فيلا وحتى مانشستر لن أبعده مهما قال الإعلام، لا أعرف بخصوص تشيلسي ولكن الدوري قوي للغاية".

وفي الوقت الراهن، يتصدر آرسنال الترتيب بفارق نقطتين عن ليفربول، وأربعة عن أستون فيلا، ويبتعد سيتي بفارق ست نقاط عن القمة.