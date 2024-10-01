كلمة السر "إنزاجي" .. مانشستر يونايتد يتحكم في عودة كلوب إلى عالم التدريب

الألماني متمسك بالحصول على راحة

رغم رحيله المفاجىء عن ليفربول الموسم الماضي، للحصول على راحة من أي شيء يخص كرة القدم، إلا أن اسمه لا يزال حاضرًا في الصورة، وسط تكهنات مستمرة حول وجهته القادمة.

كلوب رحل عن منصبه بعد تسع سنوات كمدرب للريدز، حيث أعلن عن قراره في يناير الماضي، مؤكدًا أن طاقته انخفضت ويريد الحصول على الراحة، قبل أن يعود مؤخرًا على مقاعد البدلاء في مباراة تكريم بوروسيا دورتموند للثنائي لوكاس بيشتشيك وجاكوب بلاشتشيكوفسكي بعد اعتزالهما.

موقع "تيم توك" الإنجليزي كشف عن مفاجأة مدوية، باستهداف نادي إنتر الإيطالي للاستعانة بخدمات كلوب، في حالة رحيل المدرب الحالي سيموني إنزاجي عن منصبه في أي وقت قريب، وسط أنباء حول اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد معه بسبب النتائج السيئة للهولندي إريك تين هاج.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار الموقع إلى أن إنتر يدرك جيدًا الاهتمام المتزايد للحصول على خدمات إنزاجي، لذلك قرر البحث عن البديل المناسب، حيث فكر في البداية في التعاقد مع دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، لكن فكرة رحيله عن النادي الإسباني في الوقت الحالي تبدو صعبة للغاية.

ولذلك قرر توجيه الأنظار نحو كلوب، ولكن من غير المتوقع أن يتم اتخاذ أي خطوة تجاهه قبل بداية الصيف القادم، نظرًا لإصرار الألماني على الراحة لمدة عام واحد على الأقل بعد رحلته الطويلة في الملاعب.

جدير بالذكر أن كلوب سبق أن ارتبط من قبل بالانتقال إلى منتخب الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك برشلونة، ولكنه أصر على موقفه بالابتعاد تمامًا عن التدريب في الموسم الحالي.