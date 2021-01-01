كلوب: لنا ركلة جزاء، ولم يكن يجب أن نلعب هكذا

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول محبط من الخسارة أمام ساوثهامبتون بهدف نظيف.

أعرب يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن شعوره بالإحباط من الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام نظيره ساوثامبتون في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها عقب المواجهة، وأكد خلالها أن فريقه كان له ركلة جزاء لصالح ساديو ماني، لكنه شدد على أن الريدز لم يقدموا ما يشفع لهم للفوز.

وقال كلوب: "ما الذي كان محبطًا؟ السؤال هو متى بدأنا اللعب في تلك المباراة بشكل عام، مبروك لساوثامبتون، لقد استحقوا الفوز".

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وأضاف: "الكل يعرف بالتحديد كيف سيلعب ساوثامبتون تلك المباراة، لا يمكن أن تشعر بالمفاجأة لكن بالرغم من ذلك بدأنا وكأننا لا نعرف أي شيء".

وأكمل: "في البداية كيف لعبنا؟ وأين كنا نفقد الكرات؟ الأمر ليس كأنه علم الصواريخ! كان يجب أن نلعب بشكل أفضل بكثير".

وأردف: "لقد قدمنا مجهودًا كبيرًا لكننا لم نحسن اتخاذ القرارات، وكان يجب أن نحصل على فرص أكثر، فريقي به الكثير من العناصر الرائعة".

وأكمل: "كان يجب أن نحصل على ركلة جزاء الليلة، كانت تلك لمسة يد لصالح ماني، ليس لدي فكرة، في النهاية هذا ليس عذرًا لكن يجب أن نظره رد الفعل الآن".

جدير بالذكر أن صدارة ليفربول للدوري الإنجليزي أصبحت مهددة في الوقت الحالي حيث لعب لقاء أكثر من مانشستر يونايتد الذي يتساوى معه في نفس عدد النقاط.