كلوب: لسنا مكفوفين نعرف وضع ليفربول جيدًا وآرسنال لم يستحق ركلة جزاء

يورجن كلوب يرى أن ليفربول كان يستحق أكثر من الخسارة أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي.

يرى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول أن فريقه كان يستحق أكثر من الخسارة أمام آرسنال في قمة الجولة العاشرة لموسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي.

آرسنال تمكن من الفوز على ليفربول بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب "الإمارات" في العاصمة الإنجليزية لندن، بعد مواجهة مثيرة من الجانبين.

كلوب وخلال تصريحات ما بعد المباراة، أشاد بما قدمه آرسنال في المباراة، لكنه اعتبر أيضًا أن ركلة الجزاء التي منحت "الجانرز" الفوز في الدقيقة 76 ونفذها بوكايو ساكا بنجاح في مرمى أليسون لم تكن مستحقة.

ماذا قال كلوب؟

كلوب أدلى بتصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بعد مواجهة آرسنال جاء فيها: "لقد صنعنا الفرص، وشكلنا خطورة حقيقية، وسجلنا هدفًا رائعًا، ثم استقبلنا هدفًا في الثانية الأخيرة من الشوط الأول".

وأضاف: "من الواضح أننا ارتكبنا خطأً، الهجمة المرتدة كانت بهدف، هذا هو وضعنا، وصلنا الشوط الأول ونحن نعلم أننا كنا جيدين في المباراة، لكننا تجاهلنا النتيجة".

وتابع: "أردنا الاستمرار في الأداء الجيد خلال الشوط الثاني، لكن للأسف لم نفعل ذلك، تمكننا من التعادل وكانت المباراة مفتوحة حقًا في ذلك الوقت".

وأكمل: "الوضع حول ركلة الجزاء لم يكن واضحًا، الآن شاهدتها وأعتقد أنك يمكن أن تتخيل أنني لا أعتقد أنها ركلة جزاء واضحة، لقد كانت لمسة خفيفة للغاية، وأعتقد أنها حالة يجب أن يشاهدها الحكم مرة أخرى".

وعن وضع ليفربول قال المدرب الألماني: "سارت الأمور ضدنا لكننا لسنا مكفوفين، نرى أنه يمكننا تقدم أداء أفضل في لحظات، بشكل عام كانت مباراة جيدة خارج أرضنا ضد فريق جيد، تسببنا في الكثير من المشاكل لكننا نقف هنا الآن بدون الحصول على نقاط".

كلوب أشاد بأداء الفريق اللندني قائلًا: "آرسنال يبلي بلاءً حسنًا وفي هذه الحالة أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة، بالنظر إلى الأهداف التي استقبلناها كان علينا الفوز بالتحديات، لكن ذلك ما حدث".

وأكمل: "لقد رأيت فريقًا يتصرف بشكل صحيح وخاض قتالًا جيدًا ولعب كرة القدم وفي الشوط الأول فعلنا ذلك، لكن في الشوط الثاني لم أشاهد الكثير من كرة القدم".

واختتم كلوب تصريحاته قائلًا: "أعتقد أن المباراة كان يجب أن تخرج بالتعادل، لكن اليوم ليس لدينا أي شيء".

ما هو موقف ليفربول في الدوري الإنجليزي؟

بعد الخسارة من آرسنال، تلقى ليفربول هزيمته الثانية في موسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي، بعد أن خاض ثماني مباريات.

ليفربول يملك في رصيده عشر نقاط بعد ثماني مباريات، من فوزين وأربعة تعادلات، ويحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.