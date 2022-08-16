كلوب: لدينا ساحرة في ليفربول، نونيز أخطأ وسأتحدث معه

مهاجم الريدز تعرض للطرد خلال المباراة

اعترف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بصحة قرار الحكم طرد مهاجمه داروين نونيز خلال مواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي مساء أمس الإثنين، مؤكدًا أنه سيتحدث معه عن تصرفه الخاطئ خلال اللقاء.

ليفربول وقع في فخ التعادل 1-1 للمباراة الثانية على التوالي، إذ كان قد تعادل في الجولة الأولى مع فولهام 2-2 ليفقد 4 نقاط متتالية في صراعه للفوز باللقب.

ماذا قال كلوب عن طرد نونيز؟

نونيز كان قد طُرد بالبطاقة الحمراء المباشرة بعد اعتدائه دون كرة على خواكيم أندرسين مدافع كريستال بالاس، وقد أصبح أول لاعب يُطرد بسبب السلوك العنيف تحت قيادة كلوب في النادي الإنجليزي.

المدرب الألماني علق على الحادثة في تصريحاته عقب المباراة قائلًا "سأتحدث مع نونيز بالتأكيد، أردت رؤية الحالة في البداية لأني لم أعلم ما حدث، ما ظهر لي هو سقوط أندرسين على الأرض وابتعاد نونيز عنه، سألت عما حدث واتضح لي بعدما شاهدت الواقعة أنها كانت بطاقة حمراء مستحقة، كان رد فعل خاطئ منه".

تابع "أندرسين أراد ذلك وحصل عليه، لكن نونيز أخطأ، صحيح أنه تعرض لبعض الاستفزازات هنا وهناك لكن رد فعله كان خاطئًا ولا أستطيع إنكار ذلك. سيتعلم مما حدث ولكنه سيحتاج لبعض المباريات ليفعل ذلك للأسف وهو أمر ليس جيدًا بالنسبة لنا".

كلوب يكشف آخر تطورات "عيادة" ليفربول

ليفربول يُعاني في بداية الموسم من تواجد عدد كبير من لاعبيه في العيادة وغيابهم عن الملعب للإصابة، وقد تحدث كلوب عن آخر تطورات المصابين عقب اللقاء.

إذ قال "جويل ماتيب سيغيب لمدة أسبوعين، سنرى. هذا الأسبوع كان جنونيًا، مررت بالعديد من الأسابيع الصعبة لكن هذا الأسبوع كان مختلفًا، كما أنه يوجد لدينا ساحرة في المبنى .. كل يوم ينسحب لاعب ما من التدريبات لأسباب جنونية".

"جوي لم يبدأ، لكن نات فيليبس لعب جيدًا خاصة أنه لم يتدرب سوى قبل المباراة بيوم لأنه يُعاني من شيء ما. بوبي لم يستطع اللعب وأبلغنا صباح يوم المباراة أن هندرسون قد يتعرض لشيء ما حال لعب طويلًا. هذا هو الوضع لدينا، ليس جيدًا على الإطلاق لكنني أداء الفريق أعجبني حقًا".

طرد نونيز من المتوقع أن يُكلفه الغياب عن المباريات الثلاثة القادمة لليفربول والتي ستبدأ بمواجهة مانشستر يونايتد في الجولة القادمة.