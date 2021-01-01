كلوب: لا تقلقوا بشأني ولا أحتاج للدعم

أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي ليورجن كلوب قبل مواجهة ليفربول ولايبزيج

قال المدير الفني لنادي ليفربول يورجن كلوب إنه في حال جيد وقدم الشكر للجميع على الدعم الذي قدموه له، ولكنه أكد في الوقت ذاته أنه لا يحتاج له في الوقت الحالي.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الغد بين ليفربول ولايبزيج في مواجهة الذهاب للدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، في فترة صعبة يعاني منها الريدز.

وحول النتائج السلبية التي عانى منها الفريق أخيرًا أكد: "أعتقد أن اللاعبين يبذلون قصارى جهدهما عندما نتدرب ونلعب، لذلك نحن بحاجة لمواصلة القيام بذلك للخروج من هذا السباق"

وأضاف: "على الرغم من نتائجنا الأخيرة، أعتقد أن لدينا الكثير من الإيجابيات التي يمكننا الاستفادة منها من مبارياتنا التي سقطنا فيها مؤخرًا، لدينا هامش للاستفادة واستعادة التعافي"

وتابع: "المواجهة أمام لايبزيج ستكون صعبة للغاية أمام فريق كبير وصل إلى الدور نصف النهائي للبطولة في العام الماضي وبات يمتلك فيها الخبرات فضلًا عن جودة لاعبيهم ومدربهم"

وحول ما يعانيه في هذه الفترة الصعبة على المستوى الشخصي والمهني أكد كلوب أنه يشكر الجميع على كل الدعم الذي يتلقاه ولكنه أكد في السياق ذاته أنه لا يحتاج للدعم.

وقال في هذا السياق: "أنا لا أحتاج للدعم في الوقت الحالي، أنا ممتن للجميع على ما يقدمونه ولكن أقول لكم فقط لا تقلقوا بشأني، أنا بخير وأفكر في مستقبل الفريق"

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الجدير بالذكر أن المباراة ستقام بالعاصمة المجرية بودابست بدلًا من استضافتها للفريق الألماني، حيث رفضت الحكومة الألمانية دخول أي بعثات قادمة من دول حاملة للسلالات الجديدة لفيروس كورونا والتي منها إنجلترا.