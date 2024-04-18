كلوب عن فرصة صلاح الغريبة: ليست نهاية العالم.. وأهدر مثلها من قبل!

الملك المصري فشل في إنقاذ فريقه

تناول الألماني يورجن كلوب كل ما يتعلق بمباراة أتالانتا وليفربول في الدوري الأوروبي والتي فشل فيها الريدز بالوصول لنصف النهائي.

وسجل محمد صلاح هدف الريدز الوحيد من علامة الجزاء في الدقيقة السابعة، لكن ليفربول فشل في إحراز أي أهداف لينتهي مجموع المباراتين 3-1 لأتالانتا الذي وصل إلى نصف النهائي.

وتحدث كلوب عن العديد من الملفات عقب المباراة، ذاكرًا أن إقصاء الثلاثي الإنجليزي الأبرز من منافسات أوروبا "مانشستر سيتي وليفربول وآرسنال" لا يعني شيئًا، ولا ينفي حقيقة "أن الكرة الإنجليزية هي الأقوى في العالم والكل يعرف ذلك".

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كما تناول نجمه محمد صلاح والكرة التي أهدرها في نهاية الشوط الأول بغرابة قائلًا: "يمر المهاجمون عادة بلحظات مثل تلك!".

وأردف: "لقد نفذ كرة ركلة الجزاء بشكل رائع، وليست تلك المرة الأولى التي يهدر فيها فرصًا مثل هذه، لكن هذا يحدث، وجزء من اللعبة".