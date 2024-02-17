كلوب عن مستقبل مبابي: الكبار الذين أعرفهم لن يحاولوا ضمه!

ليس مشتركًا في أي صفقة محتملة

كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن موقفه من فكرة قدوم كيليان مبابي للريدز، بعد الأنباء الأخيرة حول رحيله عن باريس سان جيرمان.

العديد من الصحف العالمية قالت إن مبابي أبلغ ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي بقراره النهائي بالرحيل، وسط تكهنات حول اهتمام ليفربول وآرسنال وريال مدريد بضمه.

كلوب قال في تصريحات صحفية قبل مواجهة ليفربول مع برينتفورد بالدوري الإنجليزي:"لأسباب واضحة أنا لست مشتركًا في هذه القصة، لكني سأشعر بالدهشة لو حاولت جميع الأندية الكبرى التعاقد معه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"الأندية التي أعرفها جيدًا سيكون من الصعب بالنسبة لمعظمهم تحمل تكاليف صفقة مبابي مثل الأجور ورسوم التوقيع".

وكان كلوب قد أعلن هو الآخر رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم، وهو الأمر الذي يُضعف فكرة انتقال مبابي للريدز بسبب عدم وضوح الرؤية الخاصة بمستقبل النادي.

ويعتبر ريال مدريد هو الأطرف الأقرب للحصول على خدمات صاحب الـ25 سنة، ومن المتوقع يصل راتبه إلى أكثر من 100 مليون يورو مع مكافأة توقيع ضخمة.