كلوب عن إمكانية رحيل محمد صلاح: سأقوم بإيصاله بنفسي إلى أي فريق آخر!

هل يرحل الجناح المصري عن ليفربول؟

كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عن موقفه من إمكانية رحيل محمد صلاح نجم الفريق عن الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ليفربول فقد فرصة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، بعد فوز مانشستر يونايتد على تشيلسي الخميس الماضي، ليخرج بعدها صلاح برسالة مؤثرة للاعتذار لجماهير الريدز عن الإخفاق الذي حدث.

وقبل مواجهة ساوثامبتون الأخيرة بالدوري الإنجليزي قال كلوب عن مستقبل صلاح:"هو يحب التواجد هنا في ليفربول وهذا أمر مؤكد".

وأضاف:"ولكن لو جاء أي لاعب وقال لي "نحن لم نتأهل إلى دوري أبطال أوروبا وأريد الرحيل" سأقوم بإيصاله بنفسي إلى أي فريق آخر، وهذه ليست حالة محمد صلاح على الإطلاق".

يذكر أن صلاح يمر بموسم جيد من الناحية الرقمية رغم تعثر ليفربول، حيث نجح في تسجيل 30 هدفًا وقام بصناعة 15 في 51 مباراة بكل البطولات هذا الموسم.