كلوب عن الانسحاب من صفقة بيلينجام: لا يوجد طفل عمره خمس سنوات يقود فيراري!

ريال مدريد هو الطرف الأقرب للحصول على النجم الإنجليزي

خرج يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، للتأكيد على انسحاب ناديه من سباق التعاقد مع النجم الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب بوروسيا دورتموند.

ليفربول كان أحد المرشحين للحصول على خدمات بيلينجهام بالميركاتو الصيفي القادم، ولكن سعر اللاعب الذي قد يصل إلى 130 مليون جنيه استرليني، جعل الريدز يتركون السباق لكل من ريال مدريد ومانشستر سيتي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي لمواجهة فريقه القادمة ضد ليدز يونايتد:"لقد كان الأمر دائمًا على هذا النحو، أنا لا أتحدث عن بيلينجهام فقط، الأمر هنا يتعلق بالحديث نظريًا عن أشياء لا يمكننا امتلاكها أبدًا، مثل التعاقد مع ستة لاعبين في الصيف سعر كل منهم 100 مليون جنيه استرليني".

وأضاف:"عليك أن تعمل وفقًا للموارد المتاحة لك، لا يوجد طفل عمره 5 سنوات سيطلب منك هدية بالحصول على سيارة فيراري، نحن نحاول فعل كل ما بوسعنا ولكن هناك لحظات يتعين عليك فيها التنحي للقيام بأشياء مختلفة".

وتابع:"لو طلب منك طفلك الحصول على سيارة فيراري كهدية في أعياد الميلاد، فالجواب سهل، يمكنك إخباره بأنك لا تستطيع تحمل تكلفتها كما أنك لا تجيد قيادة السيارات من الأساس".

يذكر أن الوجهة المفضلة في الوقت الحالي لبيلينجهام هي ريال مدريد، بينما سيحاول ليفربول التفكير في خيارات أخرى مثل مويسيس كايسيدو نجم برايتون وديكلان رايس لاعب وسط وست هام.