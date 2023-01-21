كلوب: على الأقل لم أتلق ستة أهداف مثل فينجر في مباراتي رقم ألف!

المدير الفني لليفربول سعيد لعدم ملاقاة مصير آرسين فينجر.

سخر يورجن كلوب من الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني الأسبق لآرسنال معربًا عن سعادته لعدم الخسارة بستة أهداف في مباراته رقم ألف في مسيرته التدريبية.

وقال كلوب في تصريحات عقب مواجهة تشيلسي: "آرسين فينجر تلقى هزيمة بستة أهداف في مباراته رقم ألف، لذلك أنا سعيد حقًا لأن ذلك لم يحدث معي".

وأضاف: "تشيلسي وليفربول قاتلا خلال تلك المباراة، وكل فريق قدم كل ما لديه حتى يتسبب في المشاكل للطرف الآخر".

وأردف: "لقد بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية في الشوط الثاني أيضًا، لكن كان يجب أن نستمر في ذلك ونستغل حالة التحسن".

جدير بالذكر أن تعادل اليوم أبقى ليفربول في المركز الثامن برصيد 29 نقطة بعد أن خاض الفريق 19 مباراة من بداية الدوري الإنجليزي، ويذكر أيضًا أن الهزيمة التي يتحدث عنها كلوب وتعرض لها آرسنال مع فينجر كانت المباراة رقم ألف للمدرب الفرنسي في قيادة المدفعجية وليست رقم ألف في مسيرته ككل.