كلوب: عقد صلاح لم يشتته، وكأس الأمم أرهقته

يورجن كلوب يدافع عن محمد صلاح.

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول على مدى أهمية النجم المصري محمد صلاح بالنسبة للفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب لـ"سكاي سبورت"، وأكد خلالها أن صلاح لم يتشتت بفعل تجديد عقده مع الريدز.

وقال كلوب: "الكل يتحدث عن عقد صلاح، نحن بشر لكنني لم أره يتشتت لأكون صريحًا معكم، بكل تأكيد الجميع يتأثر بالظروف من حوله لكن هذا أمر لا يمكن أن نغيره، ونحن لا نختلف عن الآخرين".

وأضاف: "صلاح عانى من واحد من أصعب المواسم على الإطلاق، بوجود كأس الأمم الإفريقية وكل المباريات الخاصة بنا، الجميع يتحدث عن خوضنا لـ 63 مباراة أو رقم كهذا، لكن البعض لعب بطولات كاملة وسط هذا الموسم، هذا أمر سخيف".

حتى ديسمبر سجل صلاح كثيرًا ولكن الفارق الوحيد بين صلاح وماني كان كأس الأمم الإفريقية، لقد كان مو من وجهة نظري رائعًا يلعب بـ 98 أو 99%".

وكان صلاح قد سجل في المباراة الافتتاحية لليفربول في الدوري الإنجليزي في شباك فولهام، لكن المباراة انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.

جدير بالذكر أن صلاح هو حامل لقب جائزة هداف الدوري الإنجليزي بالشراكة مع سون هيونج مين لاعب توتنهام.