كلوب: صلاح مذهل، وأتمنى أن يفعل دياز مثله!

أعرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن سعادته بفوز فريقه على نوريتش في الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لصالح قناة "سكاي" وأكد خلالها أن محمد صلاح قدم مستويات هائلة للغاية مع الريدز في السنوات الماضية، وأشاد به.

وقال كلوب: "لم يتخيل أحد عندما سجل هدفه الأول ضد واتفورد أنه سيسجل 149 هدفًا إضافيًا، في تلك الفترة القصيرة".

وأضاف: "أتمنى أن يكون الهدف الأول الذي سجله لويس دياز مثل ذلك الذي سجله صلاح، وأن يحقق نفس الأرقام".

وأردف: "لقد حظى بمباراة رائعة للغاية، وبين الشوطين قلت لهم ألا يفكروا كثيرًا ولمسته الأولى للكرة كانت هائلة، لقد كانت مباراة مثالية للوصول للهدف رقم 150".

صلاح وصل لهدفه رقم 17 هذا الموسم في الدوري الإنجليزي متصدرًا جدول ترتيب هدافي البطولة وبفارق خمسة أهداف عن ديوجو جوتا.

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب البطولة خلف مانشستر سيتي وفي رصيدهم 57 نقطة ولديهم مباراة أقل.