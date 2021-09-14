كلوب: صلاح مثل ميسي، ويستطيع اللعب حتى نهاية الثلاثينات!

يورجن كلوب يشيد بمحمد صلاح ويؤكد قدرته على الاستمرار في الملاعب لسنوات طويلة.

أكد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول على قدرة المصري محمد صلاح في الاستمرار بالملاعب لفترة طويلة للغاية قد تصل إلى نهاية الثلاثينات من عمره.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريقه ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا، وأكد خلالها أن صلاح يشبه ميسي في خصائصه الفيزيائية.

ما الذي قاله كلوب عن صلاح؟

وقال كلوب: "ربما يستطيع أن يستمر في ذلك المستوى حتى نهاية الثلاثينات من عمره، لكنني لم أتحدث معه حول ذلك أبدًا".

وأضاف: "هو يملك كل شيء يحتاجه للقيام بذلك، بدنيًا هو من نوعية ليونيل ميسي بنفس الحجم والوزن، هؤلاء الرفاق يجب أن يكون حظهم جيدًا في الإصابات، ذلك في غاية الأهمية".

وأردف: "بالنسبة لطريقة نظره لكرة القدم فأنا أرى أنه يريد الاستمرار لأطول فترة ممكنة، ولا يوجد سبب قد يمنعه من ذلك، في النهاية الأمر يتعلق بتصرفاته وطريقة تعامله مع مسيرته".

وأكمل كلماته: "هناك بعض اللاعبين الذين أنهوا مسيرتهم الكروية لأنهم لا يملكون الحافز للاستمرار، لكن ذلك ليس من طباع صلاح، هو يريد الاستفادة من كل ساعة متاحة في مسيرته الكروية".

ما الذي قاله كلوب عن نهائي 2005 ضد ميلان؟

وأنهى كلماته عن نهائي 2005 التاريخي: "كنت أفكر أن مشاهدة الشوط الثاني غير ضرورية، أعتقد في ذلك الوقت لم يؤمن بالعودة إلا هؤلاء الذين كانوا في غرفة ملابس ليفربول".

جدير بالذكر أن ميلان يحل ضيفًا على ليفربول في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

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