كلوب: صلاح مثل أعلى وماكينة وماني يذكرني بنفسي

المدرب الألماني يعود بالحديث لأحداث مباراة مانشستر يونايتد

أشاد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بنجمه محمد صلاح، كما رفض التضخيم من واقعة رفض لاعبه ساديو ماني مصافحته عقب الفوز على مانشستر يونايتد.

وظهر ماني وهو يتجاهل مدربه عقب الفوز على يونايتد 4-2 مساء الخميس، الأمر الذي أكد كلوب أنه ليس بالمشكلة وفسره بسوء التفاهم. المزيد هنا.

وقال الألماني بالمؤتمر الصحفي لمباراة وست بروميتش ألبيون المقبلة: "صلاح عبارة عن ماكينة أهداف، هو تعاقد رائع".

وأضاف: "تطور بشكل هائل، الطريقة التي يتدرب بها ويحضر للمباريات استثنائية، بنظري هو مثل أعلى".

وعاد كلوب من جديد للحديث عن واقعة ماني: "أمام العالم الإعلام يكبر الصورة أكثر من اللازم، إذا شخص احترمك خمسة ملايين مرة ومرة لا، هل هذا مهم؟".

وأكمل: "أشعر بالراحة بخصوص الأمر، إذا رأيتموني كلاعب وما فعلته، كان الأمر مجنوناً، أنا شخص طبيعي ولكن الأمر حدث لي كذلك، لا يوجد أي شئ لنتحدث عنه حقاً، سيتم حل الأمر".

ليفربول بحاجة حالياً للانتصار في المباريات الثلاث المتبقية وتعثر المنافسين من أجل ضمان مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.