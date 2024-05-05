كلوب: صلاح أظهر ما هو قادر عليه.. وتغييراتي أفقدتنا التنظيم!

"سعيد لأجل مو!"

أعرب يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن سعادته بالأجواء في ملعب آنفيلد، خلال الفوز على توتنهام (4-2) ضمن الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب، في تصريحات لـ"سكاي سبورتس" عقب المباراة: "كانت مباراة جيدة حقًا، في المواجهات ذات الأداء العالي تحتاج إلى شرارة، وكان آنفيلد مكانًا خاصًا اليوم".

وأضاف: "كنا متقدمين 4-0، قمت بالتغييرات وفقدنا التنظيم، وأظهر لاعبو توتنهام مدى جودتهم، كنت سعيدًا بالأداء، حيث كنا جيدين في جميع المناحي، كانت التمريرات جيدة وبقينا هادئين، أعجبتني لعبتنا كثيرًا، والأهداف كانت مميزة".

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وفيما يتعلق بمستوى محمد صلاح، علق: "كان مو متميزًا، لعب مباراة جيدة حقًا. كان جانبه مع هارفي [إليوت] جيدًا، كنت سعيدًا له، لا أحد من الأولاد يريد أن يلعب بشكل غير رائع، لماذا يفعلون ذلك؟ أظهر مو ما هو قادر عليه".

وختم: "بعد أسبوعين هو يوم آخر (الرحيل)، لقد قلتها من قبل، أنا أحب كل شيء في هذا النادي، سنرى كيف ستكون هذه المباراة، ربما يكون الجو ممطرًا ولا يمكننا البقاء خارجًا لفترة طويلة، هناك فرصة جيدة أنه سيكون ممطرًا".