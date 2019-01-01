كلوب: شاهدت هدف أوريجي في برشلونة نصف مليون مرة

يورجن كلوب يتحدث عن لمسة أرنولد الذكية وهدف أوريجي في مواجهة ليفربول وبرشلونة الموسم الماضي

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قال يورجن كلوب إنه يفتقد التمريرة الذكية التي لعبها ترينت ألكساندر أرنولد لديفوك أوريجي في مباراة ليفربول وبرشلونة الموسم الماضي.

وكان ليفربول قد قلب الطاولة على برشلونة حينما فاز عليه في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بأربعة أهداف مقابل لا شيء، وذلك بعد هزيمته ذهابًا بثلاثية نظيفة.

وحول هدف أوريجي الرابع والذي حسم تأهل ليفربول إلى نهائي دوري الأبطال حينها، أكد كلوب أنه يفتقد مشاهدة هذا الهدف من جديد.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 23, 2019

وأضاف: "لقد كانت لعبة ذكية واستمتعت بها كثيرًا، فضلًا عن الحماس الكبير التي تسببت فيه بسبب السيناريو التي وقعت خلاله"

وتابع: "لقد شاهدت هذا الهدف كثيرًا منذ يوم المباراة وحتى الآن، أشاهده دائمًا وأستمتع به بنفس الدرجة ولا أمل منه أبدًا، من الممكن أن أكون قد شاهدته لنصف مليون مرة"

كلوب يكشف عن خليفته في ليفربول

يذكر أن ليفربول قد حقق لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعد التغلب في المباراة النهائية على حساب مواطنه توتنهام هوتسبيرز بهدفين مقابل لا شيء.