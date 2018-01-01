كلوب: خلصت ليفربول من الإحباط

كلوب يتحدث عن أسرار نجاحه مع ليفربول

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أجرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول حوارًا مع إي أس بي إن أوضح خلاله أنه شعر بشيء من الإحباط في أجواء النادي حين تولى مسؤوليته الفنية خلفًا لبيرنارد رودجرز في أكتوبر 2015، وأنه استخدم أسلوب لعبه المتمثل بالضغط القوي على المنافس لتخليص النادي واللاعبين من تلك الأجواء.

وتطور أداء الريدز كثيرًا تحت قيادة كلوب خاصة من حيث اتباع أسلوب الضغط القوي على المنافس والكرة الهجومية والسلاسة في اللعب، لكنه كان دومًا يُعاني من هفوات الدفاع وهو ما تحسن بشكل ملحوظ هذا الموسم بفضل تعاقدات النادي القوية في الصيف وأبرزها فيرجيل فان دايك وأليسون بيكر، بجانب التطوير في أسلوب اللعب.

وهو ما قال عنه المدرب "علينا التطور بالتأكيد، هذا ما فعلته منذ وصلت لهنا. أولًا، لأنني شعرت بشيء من الإحباط هنا. أعتقد أنه من الطبيعي أن تكون حيويًا للغاية. نعم لارتكاب الأخطاء، لكن يجب أن تكون حيويًا جدًا ومباشرًا جدًا وذو طاقة هائلة".

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يُمكنني القول أننا لم نكن منظمين جيدًا، كنا نلعب بسرعة وبشيء من التنظيم في بعض أجزاء الملعب، لكن الضغط الهجومي القوي كان فقط ما يُمكن وصفه بالممتاز على صعيد التنظيم، أما الباقي فقد اتسم بالعشوائية".

"هذا بالطبع تحسن كثيرًا، فنحن نعمل معًا على الفريق ومنذ 3 سنوات، وهذا رائع. وكل اللاعبين الذين انضموا لنا انسجموا معنا سريعًا ولأسبب مختلفة، الجودة واحد منها لكن من الأسباب الأخرى أنهم كانوا يلعبون بنفس هذا الأسلوب في أنديتهم السابقة".

"كان واضحًا أننا بحاجة أكثر للاستقرار، هذا ما حاولنا فعله، كان أمرًا كبيرًا في الصيف والأولاد قاموا بدورهم جيدًا، ولذا نحن نحصد النتائج الإيجابية الآن".

وكشف كلوب عن سر آخر من أسرار نجاحه مع الريدز، وهو علاقته القوية باللاعبين، قائلًا "هي مهمة بشكل لا يُصدق، لكن الجميع لديه فرصة عمل هذا. هذا أحد الأسباب الذي يجعلني أحب اللعبة".

"من المهم جدًا أن نكون معًا مثل العائلة، أن نعلم الكثير عن بعضنا البعض. عانينا من بعض المشاكل في البداية، لكن إدراكنا أننا جميعًا في جانب واحد وأننا نريد مساعدة بعضنا البعض جعلنا أقرب لبعضنا البعض كثيرًا".

استدرك المدرب السابق لبوروسيا دورتموند "لكن إن كنا في حصة تدريبية ولم أجد التركيز الكافي من جانب اللاعبين، أصبح ربما أحد أكثر الأشخاص صراخًا في العالم. لأن التدريب هكذا يُصبح مضيعة للوقت. إن لم نُهدر الوقت، فلا مشكلة في أجواء جيدة في التدريبات، ليس لدي مشكلة هنا".

"لكني أنتظر تركيز بنسبة 100% لأننا نتدرب لساعة ونصف يوميًا، علينا أن نتخلص من كل شيء ونركز في التدريب لمحاولة الاستفادة من كل ما أقوله خلال الـ90 دقيقة تلك. علاقتنا بشكل عام تعتمد على الثقة الكاملة ومن كلا الطرفين. أنا أثق باللاعبين بنسبة 100% آمل أن هذا موجود لديهم".

أتم قائلًا "بين المباريات، أنا لست موجود دومًا ولا أقوم باحتضان اللاعبين دومًا، الأمر ليس هكذا، بل الأمر متعلق بالمباريات والعمل فقط، لا يوجد شيء شخصي".