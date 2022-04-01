كلوب: حزين تجاه صلاح ولست راضيًا عما فعلته جماهير السنغال

علق يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، على نجاح السنغال في التأهل إلى كأس العالم قطر 2022 على حساب مصر.

وصعدت السنغال إلى المسابقة بقيادة نجم ليفربول ساديو ماني بركلات الترجيح، مع خروج محمد صلاح جناح الريدز الآخر الذي أهدر ركلة حاسمة لبلاده.

وخرج كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة واتفورد بالدوري الإنجليزي، غدًا، السبت، ليتحدث عن موقفه من صعود ماني وخروج صلاح.

وقال الألماني:"أنا سعيد جدًا لساديو وأشعر بالأسف تجاه صلاح، لا أعتقد أن توجيه الجماهير لشعاع الليزر في وجهه كان جيدًا أبدًا".

وأضاف:"الأمر يكون مختلفًا عندما يكون زميلان متواجدان في هذه المباراة الضخمة ضد بعضهما البعض، لكنهما يتمتعان بأعلى قدر من الاحترافية، وسيتعاملان مع الموقف بطريقة صحيحة".

وتابع:"السنغال هي الفريق الأفضل في أفريقيا ومصر كانت قريبة من هزيمتهم مرتين، هذا أقرب ما يمكنهم الوصول له، لا أعلم إذا كانوا يرون الأمر على هذا النحو، لكن لا يمكنهم الوصول لأبعد من ذلك، كما أن الفريق لم يكن محظوظًا بالقرعة أيضًا".

Jurgen Klopp feels for Mo Salah but he’s happy for Sadio Mane. It’s football there has to be a winner pic.twitter.com/NepnfYyeem — Eric Njiru (@EricNjiiru) April 1, 2022

وعن عودة ترنت آرنولد من الإصابة:"يتدرب يومًا بعد يوم على أجزاء، سنرى ما يمكننا فعله بعد ذلك، وأعتقد أنه سيكون جاهزًا لمواجهة مانشستر سيتي".

وعن ارتفاع عدد التبديلات إلى الرقم 5 الموسم القادم:"أنباء جيدة جدًا لكرة القدم واللاعبين في ظل الضغط الذي نعيشه بعدد المباريات التي نخوضها، سعيد جدًا لأن الدوري الإنجليزي تفهم موقفنا أخيرًا".

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الثاني بجدول الدوري الإنجليزي بعد 29 جولة، وفي رصيده 69 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي المتصدر.

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