كلوب: تعديل قوانين لمسات اليد ليس كافيًا، وقنوات البث لا ترحمنا

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يتحدث عن صعوبة تلاحم المباريات وأزمة تقنية الفيديو ولمسات اليد وحالات التسلل.

هاجم يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول طريقة احتساب تقنية الفيديو لحالات التسلل وللمسات اليد في الأسابيع الأخيرة.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء فريقه القادم أمام أستون فيلا يوم الأحد على ملعب الفيلانز في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب: "لا يزال هناك مجالًا لبعض الألعاب المخادعة والقرارات الغريبة في المستقبل، أعلم أن الحكام لا يريدون القيام بذلك لكن عليهم الإلتزام بالقواعد".

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وأضاف عن كرة إريك داير المثيرة للجدل في مواجهة نيوكاسل وتوتنهام: "في ذلك الوقت كانت لمسة يد، لأن القواعد تقول ذلك بوضوح".

وأكمل: "تقنية الفيديو جاءت لنا بالوضوح الذي كان يغيب في بعض الأحيان، لكن يجب أن يتم اتخاذ القرارات الصحيحة، لابد أن تبقى القواعد بسيطة قدر الإمكان".

وأردف: "طريقة تعامل تقنية الفيديو مع حالات التسلل في الوقت الحالي أيضًا ليست رائعة، الأمر لا يتعلق بالقواعد نفسها، لكن بطريقة تطبيقها، وفي النهاية يكون على الحكام القيام بعملهم".

وتحدث عن فترة التوقف الدولي وقال: "القنوات التي تذيع المباريات لا تمنحنا أي راحة، ولا مانع لديهم أن يخوض لاعبًا مباراة مساء الأربعاء في بيرو ليعود السبت ويلعب في إنجلترا، أنا لا أشكو لكن الأمر صعبًا للغاية والقليل من المساعدة في ذلك الجانب لن تضر".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد خسر مساء الأمس أمام نظيره آرسنال في كأس رابطة الدوري الإنجليزي بركلات الترجيح.