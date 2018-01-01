النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

كلوب: تجديد عقدي؟ هناك من سيطالبون برحيلي في الصيف

التعليقات()
Getty Images
المدرب الألماني يرى من المبكر الحديث عن تجديد عقده الذي ينتهي في 2022

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أكد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، أنه لا يفكر في دراسة مستقبله مع النادي الإنجليزي في الوقت الحالي.

كلوب وقع على عقد مدته ست سنوات مع ليفربول في يوليو 2016، ومن المقرر نهايته في صيف عام 2022.

قلق في برشلونة حول إصابة أومتيتي

اختيارات المحررين

الألماني لم يفز بأي بطولات حتى الآن، حيث خسر نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ولكن بصمته واضحة بشدة مع الريدز.

وقال كلوب عن مستقبله:"لا أفكر لبعيد في الوقت الحالي، الأمور كلها في الطريق الصحيح ولكن دعونا نرى ماذا سيحدث".

وأضاف:"لم أفز بأي بطولات حتى الآن وهذا جزء كبير من الحقيقة، لا يمكن التفكير في 2022 الآن".

رابيو لم يُبعد أنظار البارسا عن دي يونج

وتابع:"في الصيف سيكون هناك بعض الأشخاص يطالبون برحيلي، حتى وإن فزت بالبطولات، لأنهم سيقولون أنني لن أفز بأي شيء بعد ذلك".

ويحتل ليفربول المركز الأول بجدول الدوري الإنجليزي حتى الآن، بـ48 نقطة بفارق 4 نقاط كاملة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

الموضوع التالي:
ويا يُعلن رحيله عن باريس سان جيرمان
الموضوع التالي:
أليجري يوضح لماذا لن يلعب رونالدو أمام أتالانتا
الموضوع التالي:
نقل مباريات النصر والأهلي والشباب
الموضوع التالي:
تخوف في برشلونة من عودة نيمار!
الموضوع التالي:
سباليتي يشرح وضعية ناينجولان ويؤكد تعافي ميراندا
إغلاق