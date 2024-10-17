كلوب يبدأ مهامه الجديدة سريعًا ويستعد لخطف موهبتين من برشلونة

المدرب الألماني يستهدف شباب النادي الكتالوني

بعد حوالي أسبوع على توليه منصب الرئيس العالمي لكرة القدم في شركة "ريد بول"، بدأ المدرب الألماني يورجن كلوب في التخطيط لاستهداف أهم المواهب في أوروبا لجلبها إلى أندية المؤسسة.

كلوب عٌرف خلال مسيرته مع بوروسيا دورتموند وليفربول باهتمامه باللاعبين الشباب، وهو ما سيحاول تكراره مع "ريد بول"، حيث يستهدف حاليًا التعاقد مع أليكس جاريدو ونواه دارفيتش من أكاديمية برشلونة.

الصحفي سيباستيان فيدال، قال إن ثنائي الوسط في فريق "برشلونة أثلتيك" سيكون على رادار كلوب، عن طريق نقلهما إلى أي من لايبزيج الألماني أو سالزبورج النمساوي، مستغلًا عدم وضوح موقف كل منهما في التواجد مع الفريق الأول بالنادي الكتالوني.

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جاريدو سبق أن خضع لعملية جراحية مرتين بسبب كسر في مشط القدم في قدمه اليسرى، ولم يلعب مع الفريق الرديف لبرشلونة منذ يونيو الماضي، وجدد عقده لمدة موسمين في 2023 حيث ينتهي عقده الحالي في الصيف المقبل، وهو الوضع الذي سيسعى كلوب لاستغلاله.

وأما بالنسبة لدارفيتش، فهو لا يعاني من أي إصابة حاليًا، لكنه لم يحصل على الفرصة اللازمة مع برشلونة لإثبات موهبته، كما أنه يلعب مع منتخب ألمانيا تحت 19 سنة، رغم عدم ظهوره بانتظام مع ناديه.

اللاعب الألماني البالغ من العمر 18 سنة وقع لبرشلونة في صيف 2023 مقابل 2.5 مليون يورو، ولديه عقد حتى 2026، ويتواجد على جدول أعمال كلوب ومشاريعه مع شركته الجديدة.

جدير بالذكر أن كلوب نفسه سبق له الارتباط ببرشلونة بعد رحيله عن ليفربول، ولكنه رفض فكرة الانتقال لأي فريق آخر، مفضلًا الابتعاد عن مهنة التدريب والحصول على راحة لفترة لا تقل عن سنة.