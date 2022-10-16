كلوب: أتمنى أن يبتعد جوارديولا عن التدريب لمدة 4 سنوات

كلوب يريد من جوارديولا مغادرة عالم التدريب لمدة معينة

أقر يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول أن الحياة سوف تكون أسهل إذا لم يجدد بيب جوارديولا تعاقده مع نادي مانشستر سيتي.

حيث يرى أن المدرب الإسباني بحاجة إلى عطلة لمدة 4 سنوات، فربما يعتقد كلوب أنه يمكنه تحقيق البطولات المحلية من خلال غياب جوارديولا الذي لا يتوقف عن حصد الألقاب في إنجلترا.

ماذا قال كلوب؟

عندما قدم بعض المعلومات التي تفيد بأن جوارديولا قد ينتهي عقده في نهاية الموسم، سُئل عما إذا كان يرغب يورجن في استمراره.

وعن ذلك، قال كلوب في المؤتمر الصحفي مازحًا: "لا، أفضل أن يقوم بيب بإجازة إجازة لمدة أربع سنوات، 100%".

وواصل: "يجب أن أقول ذلك، لكنه أفضل مدرب في العالم، وهو يثبت ذلك طوال الوقت، كل يوم. ما يفعله مميز حقًا، وأنا أحترم ذلك".

وتابع: "بيب وأنا لسنا أصدقاء مقربين لأننا لا نعرف بعضنا البعض، لكنني أحترمه وأعلم أنه يحترم ما نقوم به أيضًا".

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وأردف: "ليس فقط في الوقت الذي يقوم فيه بذلك بالفعل، ولكن الطريقة التي يلعب بها، الشغف الذي يظهره. لن يتوقف أبدًا، يريد الفوز بكل مباراة بشدة، كل مباراة هي الأهم".

وأضاف: "هذا جيد للمنافسة، لست بحاجة إلى عدم الاحترام. يمكنني دائمًا الاعتراف بالذكاء عندما أراه، وهذا هو الحال هنا".

واختتم: "لقد أخبرني أنه عندما لا نكون مسؤولين عن أي فريق، يمكننا الجلوس معًا وتناول كأس من النبيذ، على الرغم من أنني لا أشرب النبيذ كثيرًا، لكن يمكننا القيام بذلك أثناء عملي وهو في الخارج، لا مانع لدي في ذلك".

جدير بالذكر أن فريق ليفربول سيواجه نادي مانشستر سيتي اليوم، ضمن الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.