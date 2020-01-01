كلوب: الأجواء الإيجابية سر فوزنا بالدوري

حديث يورجن كلوب بعد فوز ليفربول بالبريميرليج الذي انتهى بالأمس

يصر المدير الفني الألماني يورجن كلوب على أن فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لم يكن ممكنًا إلا من خلال الأجواء الإيجابية التي عاشها الفريق في ميلوود.

وانتهت منافسات البريميرليج مساء أمس بعد إجراء الجولة الأخيرة والتي حقق فيها ليفربول الفوز ليختتم الموسم محققًا 99 نقطة كثاني أكثر عدد نقاط في تاريخ المسابقة.

وحول العمل الذي قام به ليفربول خلال الموسم، أكد المدير الفني أن العمل الذي يتم يوميًا عبر مجموعة واسعة من الأقسام يساهم جميعًا في ما يظهر من قبل الفريق على أرض الملعب.

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وأضاف كلوب في مقابلة مع الموقع الرسمي للنادي: "كلمة السر في ميلوود وفي الأجواء الإيجابية التي نصنعها داخل هذا المبنى على مدار الرحلة"

وتابع: "الموسم ليس 365 يومًا، ولا أعرف بالضبط عدد أيام الموسم ولكنه طويل ونقضي الكثير من الوقت معًا، على أرض الملعب ليست سوى ساعة ونصف أو ساعتين في اليوم، ولكن دائمًا، نحن تقريبًا في هذا المبنى مع هؤلاء الأشخاص"

وأردف: "عليك الإجابة على العديد من الأسئلة من أجل المنافسة، كيف يمكنك الحصول على الطاقة للذهاب مرارًا وتكرارًا مع كل النكسات التي تحدث، لا أقصد خسارة المباراة النهائية فقط"

وأكمل: "اللاعبون المصابون يمثلون دائمًا مشكلة، يبدو الأمر كما لو كان لديك أربعة لاعبين لمركز واحد، فلن يصاب أي منهم، إذا كان لديك اثنان فقط، فكلاهما مصاب، كيف يمكنك الحفاظ على الطاقة؟ لقد نجحنا فقط لأننا جميعًا نعطي الطاقة لبعضنا البعض"

وأكد: "نذهب إلى المطعم فيتحسن مزاج الجميع مهما كان الأمر، نقضي أوقاتًا سعيدة بلا ضغوطات ونتعامل بعيدًا عن القيود مما يعزز العلاقات بين الجميع"

واسترسل: "عندما نقيم حفلات عيد الميلاد ونذهب إلى هناك، كل شخص يحضر في ميلوود وهو أمر لا يصدق، عمال النظافة، والموجودون على البوابة، والأمن، كلهم ​​موجودون وهذا يجعل الأجواء ودية"

وقال أيضًا: "كل هذه الأشياء مهمة للغاية ويقدرها الأولاد كثيرًا، لكنهم سيقدرونها حقًا في اللحظة التي لا يعودوا فيها إلى هنا بعد الآن لأنهم سوف يدركون كيف أنها لا توجد كثيرًا في هذا العالم وليست الأمور في كل مكان مثالية كما هو الحال هنا"

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يذكر أن ليفربول قد نجح في تحقيق الثلاثية القارية خلال الموسم الماضي، ليعزز نجاحاته مع يورجن كلوب بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز المنتظر هذا الموسم.