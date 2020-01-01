كلوب: إصابة أليسون ستحرمه من المشاركة أمام بورنموث

كلوب يعلن غياب أليسون وموعد عودة هندرسون

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول غياب الحارس الدولي البرازيلي أليسون بيكر عن مواجهة الغد أمام بورنموث.



ويستضيف ليفربول غريمه بورنموث غدًا السبت على ملعبه أنفيلد ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبخصوص مواجهة بورنموث، أضاف كلوب أليسون إلى قائمة الغائبين عنها، إلى جانب جوردان هندرسون المصاب منذ أسبوعين.

وحول الخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي قال كلوب: "إنه مهم بالنسبة للأندية من الناحية المالية، كيف يمكنني أن أقول إنه غير مهم"

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وأضاف: "نحن بحاجة فقط إلى حل يضمن مباريات أقل مع تغيير في نظام الجدول من أجل سلامة اللاعبين وتقليل الضغط المفروض عليهم"

وتابع: "مهمتي هي مساعدة اللاعبين على العودة إلى حيث نريد أن نكون وأين نشعر أننا ننتميسنقدم لهم المساعدة ونتدرب ثم نعمل لوضع التشكيل الأنسب"

وأردف: "نحن نعلم أننا إذا قدمنا أفضل أداء لدينا ستكون المباراة صعبة على بورنموث، ولكن دعونا لا ننسى أننا نحتاج إلى التركيز بنسبة 100% حتى نصل إلى ذلك"

وأكمل: "لقد عقدت اجتماعًا كبيرًا بعد مواجهتي واتفورد وتشيلسي وقلت بعد المباراة إنها قد أعجبتني كثيرًا، لقد لعبنا وأضعنا أهداف وتلقينا أخرى وعلينا أن نستفيد من ذلك"

وحول الفترة المقبلة قال: "كفريق واحد علينا أن نكون مستعدين للتجربة والمجازفة والبحث عن أشياء جديدة، علينا أن نكون مستعدين حتى لأي شيء قد لا ينجح"

وعن العودة إلى أجواء أنفيلد بعد مباريات متتالية خارجه قال: "لقد افتقدنا هذه الأجواء الاستثنائية والخاصة، متحمسون للعودة من جديد إليه"

واسترسل: "انتصارنا في آخر 22 مباراة لعبناها على ملعبنا لا يعني أننا سننتصر في المباراة القادمة بسهولة، علينا التحضير بشكل جيد"

وحول المصابين قال: "مع الأسف لقد تعرض أليسون لإصابة على مستوى عضلة الفخذ في التدريبات، وقررنا ألا نجازف به حتى لا تتفاقم الأمور"

واستمر: "بالنسبة لهندرسون فهو يتحسن ولكن مشاركته أمام أتلتيكو مدريد محل شك، أليسون لا أعرف عنه شيئًا سوى أنه لن يلعب غدًا"

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يذكر أن ليفربول يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكنه تلقى أول خسارة له في البريميرليج هذا الموسم أمام واتفورد الأسبوع الماضي.