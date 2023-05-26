"كلمة تدمر أحلام النصر" .. الاتحاد يقترب من التتويج بلقب دوري روشن

أحمد فرهود
Cristiano Ronaldo Al Nassr Al Ittihad 2023Getty Images
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كلمة قانونية تصدم نادي النصر في قضية محمد كنو

زفّ القانوني الرياضي أحمد الشيخي، بشرى سارة إلى نادي الاتحاد، في قضية "استئناف" النصر ضد مشاركة النجم الدولي محمد كنو، مع الهلال.

النصر طلب من مركز التحكيم الرياضي السعودي، الحصول على نقاط ديربي الهلال "كاملة"، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1) في الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن للمحترفين؛ بححة مشاركة كنو، قبل انتهاء فترة إيقافه "4 أشهر"، باستخدام مادة قانونية خاطئة من لائحة الانضباط والأخلاق.

لكن، الشيخي وعبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" قال: "حتى لو أخطأت هيئة التحكيم الموقرة، وطبقت المادة 35 من (الانضباط)، على احتجاج النصر ضد مشاركة كنو مع الهلال؛ فسيعتبر خوض اللاعب مباراة الديربي صحيحة".

وأوضح المستشار القانوني، أن النشاط الرياضي بالمملكة العربية السعودية، لم يتوقف من الأساس، خلال معسكر المنتخب الوطني، استعدادًا لكأس العالم "قطر 2022"؛ وهو ما يعني دخول تلك الفترة، في مدة عقوبة كنو، وبالتالي انتهاء إيقافه قبل ديربي النصر والهلال.

وأشار أحمد الشيخي، إلى أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عرفت النشاط الرياضي، بأنها جميع المسابقات الرياضية في أي دولة، وليس كرة القدم فقط؛ قائلًا: "وبما أن التدريبات وبطولات السلة واليد والطائرة، كانت مستمرة في المملكة، خلال معسكر الأخضر السعودي، فلم تعلق عقوبة كنو، في تلك الفترة".

جدير بالذكر أن حصول النصر "وصيف الدوري حاليًا"، على نقاط الديربي "كاملة" إذا حدث، سيقلل الفارق بينه وبين الاتحاد "المتصدر"، إلى نقطة وحيدة فقط في جدول الترتيب، قبل النهاية بجولتين.

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