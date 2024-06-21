"كلمة السر يورجن كلوب" .. نادي إيطالي يفجر جدلَا واسعًا بإعلان مدربه الجديد!

لماذا ارتبط يورجن كلوب بأحد الأندية الإيطالية؟

"نبدأ الرؤية بوضوح".. هكذا يستعد نادي تورينو الإيطالي نحو الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، والذي يستعد لبدء مهمته في قيادة الفريق بالموسم المُقبل.

وأعلن نادي تورينو عن رحيل المدير الفني إيفان يوريتش، وطاقمه المعاون، بعد ثلاثة مواسم مع الفريق، والذي أنهى موسم 2023-2024، في المركز التاسع في جدول الدوري الإيطالي، برصيد 53 نقطة من 38 مباراة.

ونجح نادي تورينو في جذب الأنظار نحو إعلانه التحضيري للمدرب الجديد، والذي تمثل في صورة "نظارة" ورسالة "نبدأ الرؤية بوضوح".

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ورغم ارتباط تورينو بالمدرب باولو فانولي، المساعد السابق لأنطونيو كونتي، والقادم من فريق فينيسيا، إلا أن الإعلان أثار جدلًا واسعًا، بسبب صورة النظارة، التي ربطها بعض المتابعين، بالألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لفريق ليفربول الإنجليزي، والذي رحل عن تدريب الليفر مع نهاية الموسم.

ورحل باولو فانولي عن تدريب فينيسيا، بعدما قاد الفريق في 43 مباراة، خلال موسم 2023-2024، في الدرجة الثانية من الدوري الإيطالي، وكأس إيطاليا، وحقق الفريق خلالها 24 فوزًا مقابل 8 تعادلات و11 هزيمة، كما قاد الفريق للتأهل رسميًا إلى الدرجة الأولى في موسم 2024-2025.