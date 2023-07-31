كلمة السر إنريكي .. الكشف عن الدور الخفي لمدرب باريس الجديد في صفقة مبابي!

علي رفعت
Luis Enrique, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele GFXGoal / Getty
برشلونةالدوري الإسباني - لا ليجاباريس سان جيرمانالدوري الفرنسي - ليج 1انتقالاتعثمان ديمبيلي

برشلونة قد يفقد أحد أفضل نجومه بسبب مدربه السابق!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أن لويس إنريكي المدير الفني الجديد لباريس سان جيرمان يلعب دورًا كبيرًا في عملية نقل عثمان ديمبيلي من برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن المدرب السابق لبرشلونة ومنتخب إسبانيا يحب طريقة لعب النجم الفرنسي كثيرًا.

وأكدت الصحيفة أن اعتماد إنريكي سيكون على وجود أجنحة سريعة ولديها مهارات كبيرة، كما كان الحال مع منتخب إسبانيا بالاعتماد على أمثال نيكو ويليامز.

وتأتي رغبة باريس سان جيرمان في الحصول على ديمبيلي في ظل قرب اللاعب الفرنسي كيليان مبابي من الرحيل عن صفوف النادي الباريسي.

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جدير بالذكر أن تقارير عديدة أكدت أن رحيل ديمبيلي لن يكون عبر تفعيل الشرط الجزائي في عقده وإنما بالتفاوض بين الفريقين.

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52875 الأصوات