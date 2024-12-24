ماذا حدث؟

كشف تقرير صحفي تفاصيل مشاجرة جاك جريليش نجم مانشستر سيتي وإيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا، في نفق ملعب فيلا بارك مساء السبت الماضي بين شوطي المباراة التي خسرها السيتيزنز (2-1) في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشوهد الثنائي وهما يتجادلان بشدة في نهاية الشوط الأول، أثناء توجههما إلى نفق غرفة الملابس، بعدما احتج جريليش على قلة الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن أحد المشجعين "التقط" لحظة المشادة بين الحارس الأرجنتيني وجريليش، زميله السابق في أستون فيلا، والذي كان أحد رموز النادي قبل الرحيل إلى مانشستر سيتي.

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وأوضحت أن الحارس الأرجنتيني صرخ مرارًا وتكرارًا في وجه المهاجم الإنجليزي قائلًا: (الآن تظن نفسك رجلًا كبيرًا، أليس كذلك؟)، وهو استفزاز لم يقبله لاعب مانشستر سيتي، وانتهى بتطور الأمر إلى ما هو أسوأ في نفق غرف الملابس.

وعانى جريليش للغاية في ملعب فيلا بارك، حيث أطلقت الجماهير صيحات الاستهجان عليه، مع كل لمسة للكرة، وعند نهاية المباراة رفع 3 أصابع للجمهور، في إشارة إلى ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز التي فاز بها منذ مغادرته أستون فيلا.