كلمات سحرية ... ماذا قال أنشيلوتي للاعبيه من أجل سحق برشلونة؟

محاضرة أنشيلوتي مفتاح انتصار ريال مدريد على برشلونة

أظهر ريال مدريد قوته من جديد، بعد إقصاء برشلونة من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا برباعية دون رد، ليضرب موعدًا مع أوساسونا في النهائي، لكن العودة القوية للفريق كان لها سبب مهم وهو إيمان كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق بمجموعة اللاعبين.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه خلال المحاضرة الأخيرة قبل المواجهة كانت رسالة أنشيلوتي لفريقه واضحة حيث قال لهم: "لم يكونوا أفضل منا، لا في ذهاب الكأس في البرنابيو ولا في الليجا في كامب نو لم نستحق الخسارة وسنظهر ذلك، ولا تنسوا أنها مباراة نهائية".

وأشار التقرير الإسباني إلى أن هذه كانت رسالة مباشرة لرفع معنويات لاعبيه الذين دخول إلى أرض ملعب كامب نو وهم مقتنعين بأن برشلونة ليس أفضل منهم.

وبحسب التقرير فإن أنشيلوتي استند إلى ما شاهده في الأسابيع الأخيرة من اللاعبين أثناء التدريب في مركز فالديبيباس، حيث أظهر اللاعبون تحسنًا واضحًا، وقبل كل شيء استعاد اللاعبين الرئيسيين مثل دافيد ألابا وتوني كروس لياقتهم البدنية، بالإضافة إلى عودة كريم بنزيما.

أنشيلوتي كان مقتنعاً بأن هؤلاء اللاعبين المخضرمين سيُعيدون الفريق إلى الطريق الصحيح، وانتظر لحظته وقد أثبت الوقت بإن إيمانه بتلك المجموعة كان على حق.