"كلفنا الكثير".. مفاوضات صعبة تنتظر مانشستر سيتي لضم خليفة رودري!

من الدوري الإيطالي..

زادت الأحاديث في الأيام الأخيرة عن رغبة مانشستر سيتي في التعاقد مع لاعب وسط تورينو صامويل ريتشي، كبديل للنجم الإسباني رودري، الذي انتهى موسمه بعدما تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ورفض دافيدي فانياتي، المدير الرياضي لنادي تورينو، الحديث عن وجود مفاوضات بين الناديين حول انتقال ريتشي إلى البريميرليج في الشتاء المقبل.

وقال فانياتي في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "لن أعلق على أحاديث بشأن رغبة السيتي في ضمه، ما يمكنني قوله إنه قادر على اللعب لأي نادٍ وتحت قيادة أي مدرب".

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وأضاف: "وقعنا مع ريتشي عندما كان صغيرًا للغاية، وكان ذلك استثمارًا مهمًا لنا، وثقنا به وأنفقنا أموالًا كثيرة لأجل أن يكون معنا".

وتعاقد تورينو مع صاحب الـ23 عامًا قادما من إمبولي في صيف 2022 مقابل نحو 10 ملايين يورو، ليخوض 86 مباراة حتى الآن مع الفريق، علمًا بأن لوتشيانو سباليتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا استدعاه لمعسكر المنتخب في التوقف الدولي الحالي.