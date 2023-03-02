كلفته 210 ألف يورو.. هدية غير عادية من ليونيل ميسي لزملائه أبطال العالم

ليونيل ميسي يحتفل مع زملائه بالتتويج بكأس العالم بهدية غير عادية

كرم قائد الأرجنتين ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، لا حدود له مع زملائه في المنتخب الذي أراد تكريمهم على طريقته الخاصة بعد فوزهم ببطولة كأس العالم؛ التكريم سيكون بهواتف ذهبية.

وسيُهدي ميسي زملائه في الأرجنتين والجهاز الفني وعددهم 35، هواتف iPhone 14s بأغطية ذهبية منقوش عليها اسم كل لاعب ورقمه وشعار الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وجملة أبطال العالم 2022.

وقاد ميسي ببلاه للتتويج باللقب الثالث في تاريخها بكأس العالم في قطر نهاية 2022 على حساب فرنسا بركلات الترجيح.

ونشر مصمم الهواتف والشركة المصنعة لها تفاصيل الخبر عبر حساباتهما على إنستجرام بصورًا للهاتف وللمدير التنفيذي مع ميسي ببيت الأخير على ما يبدو.

وقال المدير التنفيذي للشركة، بنجامين ليونز: "ميسي واحد من أوفى عملائنا. تواصل معنا قبل أشهر بعد كأس العالم قائلًا إنه يريد هدية مميزة للاحتفال بالنصر لكنه لم يُرد هدية معتادة كالساعات لذا اقترحت عليه الفكرة فأحبها".

ووفقًا لـ TNT Sports الأرجنتينية فإن هذه الهدية كلفت نجم باريس سان جيرمان 210 ألف يورو.