"سأترك هذا النادي لابني" .. رئيس لاتسيو يرد على اهتمام مانشستر سيتي بنيكولو روفيلا

لوتيتو يحذر من خطر يهدد الأندية الإيطالية

كشف كلاوديو لوتيتو، رئيس نادي لاتسيو، عن موقفه من بيع نجم الفريق نيكولو روفيلا إلى مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتحدث رئيس لاتسيو في مقابلة مع صحيفة "إل ميساجيرو"، عن اهتمام مانشستر سيتي بضم روفيلا، قائلًا: "روفيلا ليس للبيع ولم نتلق أي عرض، لكن من الطبيعي أن يكون لاعبونا محل تقدير من أكبر الأندية في العالم".

وسلط لوتيو الضوء على تضاؤل عدد ملاك الأندية من الإيطاليين، قائلًا: "لا زالت متمسكًا بالناي وكذلك أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي، الذي يحقق نتائج جيدة، آمل ألا يتنازل الآخرون، لأن بعض الأندية تكافح للبقاء. العديد يبيعون لأن الأمر ليس سهلًا. الموارد محدودة وكرة القدم تكلف".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح لوتيتو أن هناك دعوات عديدة منذ فترة طويلة للحصول على دعم حكومي، مضيفًا: "لا نحتاج إلى مساعدات، بل إلى احترام ما تقدمه صناعة كرة القدم لبلدنا. تم تقديم أكثر من مليار دولار لصناعة السينما خلال جائحة كورونا، كمنحة غير قابلة للسداد، بينما سُمح لنا فقط بسداد الأقساط المتأخرة على مدى 5 سنوات".

وأشار لوتيو إلى أن الاستثمار الأجنبي يتزايد في الأندية الإيطالية، قائلًا: "الشركات الإيطالية ورجال الأعمال كانوا يستثمرون في كرة القدم. الآن تلاشت القوة الاقتصادية ووصلت الأموال فقط من الخارج. يجب أن تكون هناك قوانين وفحص لأصول هذه الأموال. لكن الأمر الأكثر جدية هو فقدان الجانب العاطفي والوطني".

وأكد لوتيتو أنه لا ينوي بيع نادي لاتسيو، موضحًا: "ليس لدي أي نية لبيع النادي، وقد قلت سابقًا وأكرر أنني سأترك النادي لابني. علاوة على ذلك، أرفض السماح بدخول الأموال لأنهم يهدفون فقط إلى زيادة الإيرادات، لكن كرة القدم يجب أن تكون لها أيضًا غايات أخلاقية وتعليمية. أشعر بمسؤولية مدنية واجتماعية كبيرة".

كما تحدث رئيس لاتسيو عن المبادرات الاجتماعية التي يرعاها، قائلاً: "بالإضافة إلى تحقيق النتائج الاقتصادية والرياضية، أريد تعليم الشباب احترام القوانين. نحن نقوم بكل ذلك بمواردنا الخاصة دون طلب قروض أو تأجير من أي جهة".