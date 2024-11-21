"كلامه صحيح ولكن" .. رد نصراوي يكشف حقيقة خدعة المخالصة وحرمان شايع شراحيلي من أمواله!

بعد تصريح شايع شراحيلي المثير للجدل..

كشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، المُقرب من البيت النصراوي، ردًا على تصريحات شايع شراحيلي، نجم الفريق الأسبق، والذي تحدث عن أزمة مخالصته مع النصر.

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وقال شراحيلي، عبر برنامج "طارق شو"، إنه منح الثقة كاملة لإدارة النصر، لدرجة أنه أثناء توقيع المخالصة المالية، كان يوقع لنادي القادسية، وهو مع الإدارة النصراوية، إلا أن الثقة تسببت في خسارته مبلغ مليون و800 ألف ريال، لأنه لم يقرأ المكتوب في المخالصة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونشر العصيمي، رسالة عبر منصة (إكس)، قال فيها "للتوضيح والله ثم التاريخ. ما ذكره الكابتن شايع شراحيلي عن توقيع مخالصته المالية مع النصر واكتشافه بعدين عن مبلغ طار وما أعرف إيش. كلامه عن المخالصة صحيح، لكنه لم يذكر القصة كلها والتفاصيل الأخرى ومبالغ وشيكات له من النصر، هي تعادل ما يستحقه تمامًا. للمرة المليون: ليس لشايع ولا علي ولا زيد وعبيد أي ريال عند النصر، بل لو يمكن فيه مراجعة راح نحصل النصر هو اللي يبي منهم. بالتوفيق".

ولعب شايع شراحيلي في الفريق الأول بنادي النصر، خلال الفترة بين 2009 و2018، وتوج مع (فارس نجد)، بثنائية دوري المحترفين وكأس ولي العهد بموسم 2013-2014، كما نجح في الحفاظ على لقب الدوري بموسم 2014-2015.

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وكان شراحيلي، صاحب الـ34 عامًا، قد صرّح بأنه لم يتخذ قرار الاعتزال بعد، رغم رحيله عن الفيصلي في 2022، ولا يزال في انتظار تجربة احترافية جديدة، علمًا بأن شراحيلي توج مع الفيصلي بكأس خادم الحرمين الشريفين بموسم 2020-2021.