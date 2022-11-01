كلاسيكو قوي .. نتائج قرعة كأس الملك 2022-2023

هذه النسخة تشهد غياب الأهلي بعدما هبط لدوري يلو، إذ تقتصر على فرق دوري روشن فقط

أجريت اليوم الثلاثاء، قرعة ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-2023، بمشاركة 16 فريقًا من دوري روشن السعودي، في قرية الدرعية الرياضية.

هذه النسخة من كأس الملك تشهد غياب الأهلي؛ أكثر فريق تتويجًا باللقب، بعدما هبط من دوري المحترفين إلى دوري يلو للدرجة الأولى.

وجاءت أقوى مواجهات القرعة كلاسيكو بين الاتحاد والشباب، والذي سيقام على أرض العميد، فيما وقع العدالة في طريق النصر، والاتفاق في طريق الهلال.

وجاءت نتائج القرعة كاملة كالتالي، على أن يستضيف الفريق الأول المباراة..

الاتحاد × الشباب

الفيحاء × الخليج

الفتح × الطائي

الهلال × الاتفاق

الباطن × الرائد

ضمك × الوحدة

أبها × التعاون

النصر × العدالة

يذكر أن الفيحاء كان قد توج بلقب النسخة الماضية، بعدما تفوق على الهلال بركلات الترجيح بنتيجة 3-1، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.