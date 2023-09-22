كلاسيكو عالمي بالأراضي السعودية .. النصر يقضي على الأهلي بـ"قنابل دخانية"

كلاسيكو عالمي بين النصر والأهلي على الأراضي السعودية

SHAHID

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، فوزًا مبهرًا على الأهلي، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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وبهذه النتيجة.. ارتقى النصر إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن، برصيد 15 نقطة، وبفارق الأهداف فقط عن الأهلي، الذي تراجع إلى المركز السادس.

النصر دخل الكلاسيكو بشكل مرعب؛ حيث سجل هدف التقدم بواسطة أسطورته البرتغالية كريستيانو رونالدو، بعد مرور 4 دقائق فقط؛ وتحت أجواء مليئة بالدخان؛ بسبب احتفالات الجماهير.

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ولم تمر سوى 5 دقائق فقط على هذا الهدف، حتى أهدر رونالدو، واحدة من أغرب الفرص في تاريخه، عندما سدد الكرة في القائم، والمرمى خال من حارس الأهلي، السنغالي إدوارد ميندي.

وواصل العالمي، ضغطه الرهيب على دفاعات الراقي، حتى تمكن من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 17، بواسطة النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، وبكرة رأسية.

وبعد مرور الـ25 دقيقة الأولى.. بدأ الأهلي، يدخل أجواء المباراة، حتى سجل متوسط ميدانه الإيفواري فرانك كيسييه، هدف تقليص الفارق في الدقيقة 30، عقب تمريرة ساحرة من زميله محمد المجحد.

وكاد الأهلي أن يدرك التعادل في الدقيقة 37، بعد أن تلاعب الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، بدفاعات العالمي، لولا تدخل البرازيلي أليكس تيليس.

ومع سيطرة الأهلي الكاملة على اللعب.. عاد النصر، لأخذ المبادرة من جديد، مسجلًا الهدف الثالث، بعد تسديدة عالمية من تاليسكا.

وفي الشوط الثاني.. دخل النادي الأهلي بقوة كبيرة؛ حيث تحصل على ركلة جزاء، بعد خطأ ارتكبه تاليسكا ضد بسام الحريجي، وترجمها الساحر الجزائري رياض محرز، بنجاح داخل الشباك النصراوية، في الدقيقة 50.

لكن.. لم تمر سوى دقيقتين فقط على ركلة محرز؛ إلا وعاد كريستيانو للظهور مجددًا، عندما أحرز الهدف الرابع لنادي النصر، وبتسديدة من خارج منطقة الـ18.

وتبادل النصر والأهلي، الفرص الخطيرة في باقي مجريات الشوط الثاني، حتى جاءت الدقيقة 88، عندما سجل المهاجم الشاب فراس البريكان، الثالث للراقي، في أول ظهور بالكلاسيكو.

وفشل الأهلي، في إحراز هدف التعادل، فيما تبقى من دقائق، على رغم ضغطه الكبير؛ ليحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، 3 نقاط غالية للغاية.

SHAHID