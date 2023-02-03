كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في المكسيك .. ما حقيقة التغريدة المثيرة للجدل؟!

تغريدة أثارت الكثير من الجدل حول موقف الكلاسيكو من اللعب في إسبانيا!

تسببت تغريدة من قبل رابطة الدوري الإسباني في إثارة الجدل حول البطولة الكبيرة والمواجهة الصعبة بين برشلونة وريال مدريد في الدوري.

جاء هذا بعد أن نشرت الرابطة تغريدة أوحت للبعض إن المباراة المنتظرة بين الفريقين قد يتم إقامتها في المكسيك خلال الفترة المقبلة.

ما الذي جاء في التغريدة المثيرة للجدل؟!

ونشرت الرابطة صورة دعائية للكلاسيكو وعليها كتابة بخط مكسيكي وعليها تاريخ المباراة المقبلة بين الفريقين، وحتى الآن لا بأس بذلك.

وكتبت الرابطة على التغريدة: "مرحبًا المكسيكي، في مارس 2023 دعونا ننطلق".

هل سيقام الكلاسيكو في المكسيك؟!

لم يخرج أي مصدر رسمي أو غير رسمي ليعلن عن إقامة مباراة الدوري الإسباني المقبلة بين برشلونة وريال مدريد في مكان خارج إسبانيا.

حتى أن الحساب الرسمي للرابطة كتب: "قريبًا سنكشف لكم عن طريقة خوض تجربة الكلاسيكو بطريقة مميزة للغاية، في حفل مشاهدة جماعي، لن تريدون أن يفوتكم ذلك".

جدير بالذكر أن مباراة برشلونة وريال مدريد المقبلة في الدوري ستقام في الـ 19 من مارس بينما سيخوض الفريقين مواجهتين صعبتين في الثاني من مارس والخامس من إبريل في كأس ملك إسبانيا.