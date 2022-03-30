كلاسيكو السيدات يتفوق على الرجال ويشهد أعلى حضور جماهيري في تاريخ الكرة النسائية!

سجل لقاء برشلونة وريال مدريد اليوم في كرة القدم النسائية رقمًا تاريخيًا في عدد الحضور الجماهيري للمدرجات.

وكان اللقاء قد تم في إطار مباريات العودة من دور ال 8 لبطولة دوري أبطال أوروبا حيث كان الفريق الكتالوني قد استطاع الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة (3-1).

وعاد فريق البلوجرانا اليوم ليضرب من جديد، حيث قد انتصر مجددًا في لقاء الإياب بنتيجة (5-2) ليتأهل للدور نصف النهائي من منافسات البطولة الأوروبية.

وبحسب ما أعلنت صفحات التواصل الاجتماعي الكتالونية الرسمية اليوم، فأن عدد الحضور في لقاء الكلاسيكو بالإياب قد وصل إلى 91.533 ألف متفرج.

وبذلك تتفوق مباراة اليوم على لقاء أتلتيكو مدريد أمام برشلونة الذي شهد حضور 60.739 ألف متفرج في ملعب واندا ميتروبوليتانو، من حيث الحضور في مواجهات الأندية.

بينما تتفوق أيضًا على أعلى حضور جماهيري في تاريخ الكرة النسائية، وهو الذي حدث في نهائي كأس العالم 1999 بين الولايات المتحدة والصين، عندما كان هناك 90.195 مشجعًا حاضرين في ملعب روز بول بمدينة باسادينا.

وكان قد صرح رئيس النادي جوان لابورتا لراديو "RAC1": "الحصول على 91 ألف متفرج هدف صعب لكننا قبلنا التحدي ونريد تحطيم الرقم القياسي".

جدير بالذكر أن مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في كرة القدم للرجال التي أقميت في شهر أكتوبر الماضي في ملعب الكامب نو شهدت تواجد 86 ألف متفرج، وهو عدد أقل مما شهدته مباراة الكرة النسائية اليوم.

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