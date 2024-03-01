كلاسيكو السعودية: موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا 2023-2024، القنوات الناقلة وتاريخ المواجهات

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الاتحاد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-24 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب المملكة آرينا، مباراة هامة وقوية في كلاسيكو السعودية، والتي ستجمع الهلال والاتحاد، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024

الهلال يعيش فترة مميزة على الصعيدين المحلي والقاري، ووصل لنهائي دوري أبطال آسيا الموسم الماضي كما حقق اللقب في النسخة التي قبلها، ويحاول الاستمرار في مسيرته الجيدة في البطولة خلال السنوات الأخيرة.

أما الاتحاد، فيعود للمشاركة بعد غياب منذ 2019 والذي خرج وقتها من ربع النهائي، وكانت آخر مرة حقق فيها الأسيوية في 2005.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الهلال والاتحاد في كلاسيكو السعودية بذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

ما موعد مباراة الهلال والاتحاد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

موعد مباراة الهلال والاتحاد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 هو الثلاثاء 5 مارس 2024 على ملعب المملكة آرينا.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، ستجد المباراة على شاشتها.

وسوف يتم نقل المباراة عبر قناة beIN Sports AFC بتعليق عصام الشوالي.

كما يمكن مشاهد مباريات المسابقة داخل المملكة العربية السعودية عبر قنوات SSC Sports HD.

هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عن طريق تطبيق TOD TV، ومن داخل المملكة عبر تطبيق شاهد.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الملعب الهلال - الاتحاد الثلاثاء 5 مارس 2024،

21:00 السعودية، 20:00 مصر beIN Sports AFC عصام الشوالي المملكة آرينا

ما تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا؟

سبق وأن التقى الفريقان في أربع مواجهات بالبطولات الآسيوية المختلفة، وكانت البداية في 2001، في بطولة الأندية الآسيوية وفيها فاز الاتحاد بهدفين مقابل هدف، ثم تجدد اللقاء من جديد في دوري أبطال آسيا 2011، وفاز الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

البطولة عدد المباريات فوز الهلال فوز الاتحاد التعادل دوري أبطال آسيا 4 1 2 1

ما إصابات الهلال قبل مواجهة الاتحاد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

سيغيب نيمار لاعب الهلال عن مواجهة الاتحاد المرتقبة بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي منذ بداية الموسم، ولم يتعافى منه حتى الآن.

ما إصابات الهلال قبل مواجهة الاتحاد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

الاتحاد في الفترة الأخيرة عانى من إصابات عديدة على مستوى الخط الدفاع، وأهمها غياب الثلاثي أحمد بامسعود، ومهند الشنقيطي، وعمر هوساوي عن مباراة الهلال المرتقبة بسبب الإصابة.