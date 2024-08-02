كلاسيكو الأرض: موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية التحضيرية 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية التحضيرية 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يخوض كل من ريال مدريد وبرشلونة مواجهة ودية قوية في الولايات المتحدة الأمريكية في خضم استعدادات الفريقين للموسم المقبل 2024-2025.

برشلونة فاز في أول مباراة ودية له أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل 2-2.

بينما ريال مدريد انقاد للهزيمة في أول مباراة ودية له ضد ميلان الإيطالي في مباراة سجل فيها الهدف الوحيد صامويل تشوكويزي.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية التحضيرية 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

ما موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية التحضيرية 2024 ؟

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية التحضيرية 2024 هو يوم الأحد 4 أغسطس 2024 على ملعب ميتلايف.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 02:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية التحضيرية 2024 ؟

تذاع مباريات جولة برشلونة التحضيرية على قناة "الكويت الرياضية" كما أعلنت قبل انطلاق المعسكر التحضيري.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ريال مدريد - برشلونة الأحد 4 أغسطس 2023

02:00 مصر والسعودية الكويت الرياضية ميتلايف

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ريال مدريد في المباراة الودية 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب هانز فليك المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى مارك أندريه تير شتيجن خط الدفاع أليخاندرو بالدي - كليمنت لونجليه - إنييج مارتينيز - جول كوندي خط الوسط مارك كاسادو - بابلو توري - إلكاي جوندوجان خط الهجوم رافينيا - باو فيكتور - روبرت ليفاندوفسكي

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام برشلونة في المباراة الودية 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى تيبو كورتوا خط الدفاع فران جارسيا - خيسوس فاييخو - أنطونيو روديجر - لوكاس فاسكيز خط الوسط لوكا مودريتش - داني سيبايوس - ماريو مارتين خط الهجوم أردا جولر - براهيم دياز - إندريك

من فاز بالكلاسيكو أكثر بين ريال مدريد وبرشلونة؟

حملت مواجهة الدوري الإسباني في 21 أبريل 2024 الرقم 257 بين الفريقين في الكلاسيكو، على الرغم من أن ريال مدريد وبرشلونة التقيا 33 مرة أخرى في مباريات ودية واستعراضية.

بعد فوز ريال مدريد بالمباراة زاد الفارق بين الفريقين إلى 5 انتصارات لصالح النادي الملكي في جميع المسابقات..

البطولة المباريات فوز ريال مدريد فوز برشلونة تعادل الدوري الإسباني 188 79 74 35 كأس الملك 37 13 16 8 كأس الدوري الإسباني 6 0 2 4 كأس السوبر الإسباني 17 10 5 2 كأس كوروناسيون 1 0 1 0 دوري أبطال أوروبا 8 3 2 3 المجموع 257 105 100 52

كم عدد بطولات ريال مدريد وبرشلونة؟

فاز البلانكوس بـ 36 لقبًا من الليجا - وهو رقم قياسي - ويتقدم على البلوجرانا بثمانية ألقاب، والأمر أكثر وضوحًا عندما يتعلق بدوري أبطال أوروبا، مع امتلاك الميرينجي 15 أمام خمسة للكتلان.

فاز الريال بكأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي الآن) مرتين ، في حين أن برشلونة هو البطل التاريخي لكأس الكؤوس الأوروبية التي ألغيت بأربعة انتصارات.

فاز البلوجرانا بكأس المعارض بين المدن - الذي أصبح فيما بعد كأس الاتحاد الأوروبي - ثلاث مرات، ولكن ذلك قبل الاعتراف بالبطولة من قبل الاتحاد الأوروبي.

البطولة ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني 36 27 كأس الملك 20 31 السوبر الإسباني 13 14 دوري أبطال أوروبا 15 5 كأس الكؤوس الأوروبية 0 4 الدوري الأوروبي 2 3* كأس السوبر الأوروبي 5 5 كأس العالم للأندية 5 3 كأس إيفا دوارتي 1 3 كأس الدوري الإسباني 1 2 كأس الإنتركونتيننتال 3 0 كأس لاتين 2 2 كأس إيبرو أميريكان 1 0 المجموع 104 98

*برشلونة فاز بكأس المعارض المسمى القديم للدوري الأوروبي قبل أن يصبح بطولة رسمية