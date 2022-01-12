تشافي هيرنانديز كان من أهم النجوم في تاريخ الكلاسيكو كلاعب، ولكن الليلة أمامه مهمة أصعب بكثير عن التي كان يخوضها داخل المستطيل الأكبر.

مدرب برشلونة سيحمل على عاتقه آمال جماهير النادي الكتالوني، نحو بطولة كأس السوبر الإسباني، عندما يلتقي مع ريال مدريد في نصف نهائي المسابقة.

الشكوك محيطة ببرشلونة بسبب النتائج المتراجعة على كل المستويات، وتوجه الفريق إلى الدوري الأوروبي بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا.

مباراة الليلة تحمل الكثير لتشافي ورفاقه، وستكون الفرصة الأولى له من أجل إنقاذ الموسم قبل فوات الأوان..

أوضاع ضبابية

قدوم تشافي إلى برشلونة صاحبه بعض التفاؤل، وشكوك في نفس الوقت، نظرًا لنقص خبرته في أوروبا كمدرب، حيث لم يعمل سوى في السد القطري.

ويضاف إلى ذلك نقص العناصر بالفريق، بعد رحيل ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان، بالإضافة لإصابات بعض النجوم وهبوط مستوى البعض الآخر.

تشافي لعب 11 مباراة مع الفريق الكتالوني حتى الآن، فاز في 5 مواجهات وتعادل 4 مرات وتعرض لخسارتين، سجل 14 هدفًا واهتزت شباكه 12 مرة.

وهو ما يضعنا أمام حقيقة أن الأمور لم تتحسن بالشكل المطلوب على يده، وربما نرى الشكوك تنتشر حول استمراره كمدرب لبرشلونة في الأشهر الماضية.

نقص الجودة واضح ويمكن عذر تشافي في هذه النقطة، ولكنه أيضًا ارتكب بعض الأخطاء الفنية في مواقف مختلفة منذ قدومه.

وتمثل مشكلة نقص الجودة أزمة كبيرة لتشافي، بسبب حالة الاستقرار النسبي لريال مدريد من حيث العناصر المتاحة، وهو ما قد ينذر برشلونة بنتيجة كارثية لو ظهر العملاق المدريدي بأفضل صورة له.

نقطة تحول

السوبر الإسباني يأتي في توقيت مميز من الموسم لبرشلونة، حيث قد يكون الفرصة المناسبة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

النادي أنهى الصفقة الأهم بضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأعاد داني ألفيش من جديد للاستفادة من خبرته، واستعاد مؤخرًا أنسو فاتي وبيدري بعد عودتهما من الإصابة.

عودة الثنائي ستعطي الفريق دفعة قوية في السوبر، وربما تؤثر على حظوظه في الفوز بالبطولة بفضل النجوم الشباب الآخرين مثل جافي وتوريس ورونالد أراوخو.

الآمال في الفوز بالدوري أصبحت مستحيلة، حيث يحتل الفريق المركز السادس بـ32 نقطة، مقابل 49 لريال مدريد صاحب الصدارة بعد 21 جولة.

ولذلك هدف التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم يبدو أكثر واقعية، حيث يأتي ريال بيتيس بالمركز الثالث بـ34 نقطة.

إمكانية الفوز بالدوري الأوروبي والسوبر الإسباني هذا الموسم، لا تجعله كارثيًا، بل ناجحًا بصورة كبيرة بسبب الأوضاع والظروف التي مر بها النادي.

الاختبار الأول سيكون الليلة ضد ريال مدريد، وفي حالة العبور إلى نهائي الأحد القادم، سيمنح تشافي المزيد من الأمل لجماهير برشلونة نحو مستقبل أفضل.

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