"كفى مهرجين ووجوه ضاحكة .. كريم بنزيما يجب أن يرتقي في أزمة ديدييه ديشان"

الانتقادات الموجهة إلى كريم بنزيما تتواصل بسبب طريقة تعامله مع أزمة ديدييه ديشان..

طفت أزمة كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني مع منتخب فرنسا ومدربه ديدييه ديشان إلى السطح مرة أخرى، وذلك بسبب تصريحات مدرب "الديوك".

ديشان أكد يوم الجمعة أن خروج بنزيما من معسكر منتخب فرنسا في كأس العالم 2022 بسبب الإصابة كان قرارًا شخصيًا من اللاعب، وأنه شعر بالصدمة من خروج المهاجم دون علمه.

بنزيما، الذي اعتزل اللعب دوليًا لم يتأخر في الرد على تصريحات مدربه، حيث اتهمه بالكذب عبر خاصة القصص في تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي باستخدام بعض الرموز التعبيرية الساخرة.

الطريقة التي عبر فيها بنزيما عن نفسه لم تعجب لوري بوليو لاعبة نادي باريس سان جيرمان ونجمة منتخب فرنسا للسيدات.

بوليو تحدثت في تصريحات نقلتها النسخة الفرنسية من "جول.كوم" قائلة: "فيما يتعلق بالتواصل، لا أجد الأمر واضحًا جدًا، أنا لا أقول إن ديشان يقول الحقيقة، لكن إجابات بنزيما لا توضح ذلك".

وأضافت: "نتوقع تواصلًا حقيقيًا، ولا أفهم حقًا فائدة الوجوه الضاحكة والمهرجين، ذلك النهج عديم الفائدة".

واختتمت نجمة باريس سان جيرمان تصريحاتها قائلة: "بنزيما لا يحتاج إلى ذلك، القصص ومثل تلك الأمور لا تصب في مصلحته، يجب عليه أن يرتقي ويكون أعلى من ذلك".