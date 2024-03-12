"كفى كراهية وسأركز على العبادة".. لاعب مانشستر يونايتد يغلق مواقع التواصل في رمضان!

الإيفواري يستقبل الشهر بشكل قد لا يعرفه الأوروبيون

أغلق لاعب مانشستر يونايتد، الإيفواري أماد ديالو، حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تزامنًا مع شهر رمضان، وبرر السبب وراء ذلك.

وكتب ديالو في رسالة أخيرة عبر "سناب شات": "لقد قمت بتعطيل وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بي لمدة شهر فقط للتركيز على شهر رمضان">

وأردف: "إنه شهر مقدس بالنسبة لي ووسائل التواصل الاجتماعي هي مكان توجد فيه أشياء سيئة يمكن رؤيتها أثناء الصيام".

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وطالب أماد ديالو أي شخص ينتقد هذا السلوك بالتوقف عن ذلك، مؤكدًا: "أوقفوا الكراهية، لا حرج في ما فعلته!".

الجدير بالذكر أن ديالو أعير إلى كل من رينجرز وسندرلاند، لكنه عاد هذا الموسم إلى مانشستر يونايتد، أين لم يتمكن من الحصول على أكثر من 3 مباريات في الموسم بأسره إلى الآن.