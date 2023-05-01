كفى صياحًا.. زملاء برونو فيرنانديش يوبخونه رغم هدف الثلاث نقاط أمام أستون فيلا

برونو فيرنانديش في مرمى نيران انتقادات زملائه

منح البرتغالي برونو فيرنانديش فريقه مانشستر يونايتد 3 نقاط غالية لكن هدفه في شباك أستون فيلا لم يكن كافيًا ليتوقف زملاؤه عن انتقاده.

وفاز مانشستر يونايتد، أمس الأحد، على أستون فيلا بهدف وحيد سجله فيرنانديش في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي ليعزز مانشستر يونايتد موقعه في المركز الرابع برصيد 63 نقطة.

لكن الكاميرات التقطت لقطتين كان برونو في موضع اتهام من زملائه؛ فزميله جادون سانشو طالبه بالكف عن الشكوى في الدقيقة 17 بعد كرة قُطعت من سانشو.

أما البرازيلي كاسيميرو فظهر وهو يوبخ برونو بعد المباراة لتصرف خاطئ من اللاعب البرتغالي كاد يكلف مانشستر هدف التعادل قبل نهاية المباراة بعشرين ثانية.

لقطة نالت استحسان جمهور مانشستر الذي أثنى على عقلية الفوز لدى كاسيميرو المنتقل هذا الموسم إلى مانشستر من ريال مدريد.

وكان هدف برونو في شباك أستون فيلا هو الهدف رقم 100 له بالدوريات مع كل الفرق التي لعب لها.