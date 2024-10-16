كش ملك لابورتا.. إعلان خسائر برشلونة يشعل معارضة كبرى!

ماذا يحدث في قلعة كتالونيا؟

يواجه جوان لابورتا رئيس برشلونة جمعية عامة صعبة، يوم السبت المقبل، بعدما حشدت قوى المعارضة في النادي لرفض حسابات السنة المالية 2023-2024، والتي ستطرح للتصويت إلكترونيًا.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الحسابات السنة المالية المنتهية تظهر خسائر بالنادي الكتالوني قدرها 91 مليون يورو، وفق حسابات الإدارة، والتي قد تكون في الواقع "أعلى من ذلك".

ودعت قوى المعارضة الرئيسية في النادي الأعضاء إلى التصويت ضد هذه الحسابات في الجمعية العامة، معربة عن رفضها سياسات وتوجهات الإدارة الحالية.

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وحسب بيان رسمي لقوى المعارضة: "هذه الحسابات لا تتوافق مع الواقع الحقيقي للنادي، حيث أشارت شركة التدقيق إلى أن الخسائر يجب أن تكون أعلى، لأن قيمة برشلونة فيجن مبالغ فيها، وأن الأرباح البالغة 208 ملايين يورو المتعلقة بذلك، والتي تم إدراجها في الحسابات سابقًا، لا تتوافق مع الواقع".

وأوضحت الصحيفة أنه انتهى التصويت برفض الحسابات المالية، فسيكون ضربة قوية للرئيس لابورتا وأعضاء مجلسه.